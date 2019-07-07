В ПА ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока-2"

Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию, в которой выражается обеспокоенность в связи со строительством трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В документе, подготовленном представителем Литвы и дополненном предложениями делегации членов конгресса США, отмечается, что оба трубопровода могут стать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

"Зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках", - говорится в резолюции.

В ней также содержится призыв воздержаться от использования ресурсов в качестве инструмента влияния на другие страны, зависимые от импорта или транзита.

Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ носит рекомендательный характер, но она также может использоваться в качестве обоснования при обращении в международные суды.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, данное решение отражает исключительно позицию стран Запада, направленную на сдерживание и дискредитацию России, и не отвечает интересам Европы в целом.

"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", - заявил сенатор RT, добавив, что сюрпризом резолюция не стала.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Турецкий поток" должен соединить Россию и Южную Европу через Турцию. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая.