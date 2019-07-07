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В России появится больше "умных" инфраструктурных решений для центров обработки данных (ЦОДов). Сегодня ЦОДы активно строят различные предприятия, такие отрасли, как финансы, правительство, образование, здравоохранение и общественная безопасность.
ЦОДы должны продолжать работать, даже если отключится питание. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС ЦОДы должны продолжать работать, даже если отключится питание. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
ЦОДы должны продолжать работать, даже если отключится питание. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чтобы обеспечить бесперебойную работу мощного высокотехнологичного оборудования, необходимо создать эффективную инженерную систему. Средним и небольшим компаниям особенно важно упростить развертывание и масштабирование ИТ-систем. Поэтому в одной стойке или "шкафу", как еще принято называть решение, должны компактно вмещаться источник бесперебойного питания, устройство распределения питания, системы мониторинга и охлаждения. Развернуть компактную инфраструктуру при желании заказчика можно за один день.

Фото: РИА Новости
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"Новое поколение инженерных систем до 30 процентов компактнее предыдущих. Вместо 2 квадратных метров занято 1,5. Каждый квадратный метр - это площадь, которая стоит каких-то денег. Кроме того, инфраструктуру стало заметно дешевле обслуживать, поскольку теперь многие элементы не требуют замены. Стоимость обслуживания также сокращается на 20-30 процентов", - рассказал Максим Орехов, технический эксперт компании Vertiv на презентации в Италии.

Еще один важный аспект совершенствования инфраструктуры для IT-систем - использование литиевых батарей. Они обеспечивают автономную работу ЦОДа, если пропадает электропитание. По сравнению со свинцово-кислотными батареями они занимают меньшую площадь, весят меньше и имеют продолжительный срок службы. А также имеют более высокий зарядный ток, что сокращает время зарядки. Заказчики видят наиболее перспективным оборудование, которое в случае отключения питания 15 минут может работать на батарейках. Особенно важно это может быть для банковской сферы. Одно дело, когда "рухнет" соцсеть и пользователи не смогут войти на свою страницу, и совсем другое, если не будет возможности снять деньги или воспользоваться другой банковской услугой. В Болонье есть центр, в котором проходят все необходимые тесты подобных условий. Заказчика везут туда и проверяют оборудование на предмет отключения питания, скачков электроэнергии и других нештатных ситуаций. Таким образом, на объекте у заказчика необходим лишь тест перед вводом в эксплуатацию, который позволяет проверить взаимодействие систем и убедиться, что монтаж выполнен правильно.

В России подобные испытания практически не проводятся, поэтому компаниям легче отвезти заказчика в Европу, нежели проводить тест на месте. "В России есть несколько разработчиков подобных систем, однако большинство компаний - поставщиков подобных решений находятся в США, Европе и Китае", - пояснил Денис Сереченко, директор по развитию бизнеса Huawei Enterprise в России.

Каждый заказчик заинтересован в более интеллектуальном управлении электропитанием. Все потому, что это позволяет экономить. В мире испытывают подключение дополнительных источников энергии, таких как солнце, ветер. А если нет солнца или ветра, на помощь придут литиевые батареи или генератор. Комбинируя все источники энергии, можно получить минимальную стоимость ресурсов. Небольшие телеком-площадки в Европе уже это используют. В основном это характерно для мобильных операторов. Часто альтернативные источники энергии испытывают в Африке.

"В России пока менее заинтересованы в использовании альтернативных видов энергии, однако скоро тенденция придет и сюда, поскольку вопрос стоимости для заказчиков находится в приоритете. Соответственно, они будут способствовать проникновению новых технологий. В России альтернативные источники уже находят применение в удаленных регионах, где нет постоянной сети, например, в Арктике", - отметил Максим Орехов.

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Вопрос осознанного потребления энергии в случае с инфраструктурой для ИT-решений также находится на первом месте. По словам Максима Орехова, ЦОДы корпоративного уровня, которые заказчик строит для себя, могут быть загружены лишь на 50 процентов, но при этом готовы к более высоким нагрузкам. Поэтому важно рассчитывать соотношение той энергии, которая была подведена к ЦОДу, к той которая была потрачена. Важно учитывать не только теорию - коэффициент, выражающий отношение всей подведенной энергии к ЦОД, к энергии, затраченной на ИТ-оборудование, рассчитанный при 100-процентной загрузке, но и реальное соотношение параметров при работе ЦОДа c неполной загрузкой.

Кроме того, ИT-оборудование необходимо правильно кондиционировать. Непрерывное охлаждение ЦОД осуществляет кондиционер, который может быть установлен непосредственно в ряду с ИT-стойками и выполнен в формате стандартной стойки, либо вынесен в виде отдельного напольного модуля. Передовые системы кондиционирования отличаются низким энергопотреблением. Интеллектуальная система мониторинга температуры и уровня влажности устраняет риск повреждения оборудования по причине повышенной температуры или появления конденсата.

Температура в ЦОДах из-за роста числа аппаратуры неуклонно растет. Однако современные решения способны справиться с самыми критичными температурами как внутри ЦОД, так и на улице. В Vertiv отмечают, что в последнее время заметно увеличилось число заказов инфраструктуры в страны Африки, Австралию, Саудовскую Аравию, где температура может достигать 50 градусов.

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