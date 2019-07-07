Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском

В Сети появилось видео воздушного парада над Минском в честь Дня независимости Беларуси и 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Церемония получилась необычной. Во-первых, устроили парад вечером. Во-вторых, самолеты и вертолеты открыли шествие, задав ему размах и величие. Столько авиатехники минчане не видели в своем небе уже четверть века. В одном строю с белорусскими истребителями Су-27 и МиГ-29, военно-транспортными Ил-76 над городом прошла мощная "сборная" ВКС России: бомбардировщики нового поколения Су-34, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", сверхманевренные истребители Су-30СМ, огромные ракетоносцы Дальней авиации Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.

Последние поднялись в небо с аэродрома под Саратовом, пролетели полторы тысячи километров и секунда в секунду появились в точке сбора. А Ту-22 обеспечили воздушному параду эффектный финал. Завершала шествие пятерка самолетов Л-39, выпустившая дымы цветов белорусского флага. Но шедшая перед ними пара ракетоносцев перетянула внимание на себя - один из Ту-22 включил форсаж и на снопе голубого пламени свечой ушел в облака.