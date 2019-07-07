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Рубрика: В мире

Петуха пригласили в суд

Во Франции на чрезмерно голосистого пернатого завели дело
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
За этим процессом с неослабным вниманием следит вся Франция. В суде Рошфора, что в департаменте Приморская Шаранта, рассматривалось дело обитательницы селения Сен-Пьер-д Олерон Корин Фессо и Мориса. Cразу уточним, Морис - не ее супруг или иной ближайший родственник, что не мешает этой даме его обожать.

Морис - трехлетний петух благородных галльских кровей, который в содружестве с несколькими несушками скрашивает будни Корин. Но вот в чем загвоздка. Этот полный достоинства самец, украшенный мощным гребешком и отличающийся гордой походкой, каждое утро на рассвете оглашает окрестности призывными звуками, что, собственно, свойственно его природе. Подавляющему большинству соседей, которые на постоянной основе живут в поселке, расположенном на небольшом островке Олерон в Бискайском заливе и связанном с материком трехкилометровым мостом, утренние рулады Мориса никаких беспокойств не доставляют. У самих хватает всякой живности.

Фото: iStock
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Но вот чете пенсионеров по фамилии Бирон из Лиможа, а это центр Франции, что приобрела дачу по соседству с Корин, кукареканье Мориса пришлось явно не по нраву. Мол, будит, не дает спать, о чем не преминули сообщить его владелице, потребовав принять соответствующие меры.

"Избавиться от любимца? Да ни в коем случае!" - таков был ответ, в чем Корин поддержало все местное население, включая мэра Сен-Пьер-д Олерона Кристофа Сюэра. По его мнению, Бироны проводят на острове всего несколько летних недель в году и не им диктовать правила коренным жителям. Однако невзлюбившие Мориса пенсионеры закусили удила и подали иск на него и на его хозяйку.

Правда, сами на суд не явились, а прислали адвоката. Корин со своим защитником также присутствовала. А вот Морис заседание проигнорировал, но его разноголосо представляли Помпадур и Жан-Рене, соответственно петух и курица, которых в зал суда принесли друзья ответчицы Патрисия и Орелия Возель. Отметим, что суть необычной тяжбы свелась к вопросу: относится ли селение к городской среде, где разного рода шумы запрещены, или к сельской местности? Если защитник четы Бирон настаивает на первой версии, у его оппонента нет сомнений, что речь идет о самом настоящем селе со свойственным оному исконно деревенским звуковым фоном, создаваемым домашними млекопитающими и птицами.

История с Морисом сейчас приобрела общенациональное звучание и под петициями в поддержку его хозяйки уже поставлено почти 130 тысяч подписей

Заметим, что история с Морисом сейчас приобрела общенациональное звучание и под петициями в поддержку его хозяйки уже поставлено почти 130 тысяч подписей. Ведь не будем забывать, что петух - древний символ Франции и обращаться с ним следует весьма аккуратно. Вердикт по делу Мориса и Корин огласят в начале сентября.

В мире Европа Франция
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