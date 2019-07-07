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07.07.2019 18:10
Рубрика: Спорт

Быстры на "Метеоре"

Восемь россиян на Мемориале Знаменских выполнили нормативы для участия в чемпионате мира
Текст: Анна Козина
В подмосковном Жуковском на стадионе "Метеор" прошел традиционный турнир Мемориал Знаменских, в котором приняли участие 350 легкоатлетов со всей России.
У Александра Менькова будет шанс улучшить результат, показанный в Жуковском, на чемпионате России. Фото: РИА Новости У Александра Менькова будет шанс улучшить результат, показанный в Жуковском, на чемпионате России. Фото: РИА Новости
У Александра Менькова будет шанс улучшить результат, показанный в Жуковском, на чемпионате России. Фото: РИА Новости

К сожалению, наши топ-спортсмены там не выступали. Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков восстанавливается после травмы, которую получил при падении на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате. А двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает поднимать планку на международном уровне. Мария уже выиграла четыре этапа "Бриллиантовой лиги" текущего сезона. В минувшую пятницу в швейцарской Лозанне россиянка взяла высоту 2,02 м. Хотя самый перспективный прыжок у Ласицкене получился 20 июня в чешской Остраве, где она повторила свой личный рекорд - 2,06 м. До рекорда России (2,07), который принадлежит олимпийской чемпионке Лондона Анне Чичеровой, остается всего ничего.

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Чичерова как раз боролась за медали в Жуковском. Но победу ей принес скромный прыжок всего на 1,91 м. Чемпион мира-2013 в прыжке в длину Александр Меньков предсказуемо победил, но "улетел" лишь на 8,01 м, в то время как его личный рекорд - 8,56. Тем не менее российские легкоатлеты смогли показать ряд неплохих результатов. Восемь спортсменов выполнили нормативы для участия в чемпионате мира-2019, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе. Двоим из них удалось также квалифицироваться на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Особенно заметным стало выступление Михаила Акименко в секторе для прыжков в высоту у мужчин. В 2014 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров, установив планку на отметке 2,24 м. К сезону-2018 удалось прибавить лишь 1 см. Но в 2019 году 23-летний парень здорово прогрессирует. В июне 2019 года на турнире "Кубок Подмосковья" здесь же, в Жуковском, Михаил взял высоту 2,31 м с первой попытки и стал лидером мирового сезона. На Мемориале Знаменских Акименко обновил личный рекорд - 2,32. Причем попытки на 2,35 тоже были весьма неплохими.

Бегунья Полина Миллер тоже порадовала. Теперь она может уверенно ехать на первенство Европы U20 в Швеции, потому что на дорожке "Метеора" на дистанции 400 м финишировала за 51,59 секунды. Это первый результат европейского сезона среди юниоров не старше 20 лет. Норматив на взрослый чемпионат мира она тоже выполнила.

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- Если честно, рассчитывала пробежать немножечко побыстрее. Но хорошо, что норматив есть. Спокойнее себя чувствую перед Дохой, - сказала Миллер в интервью пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. - Сейчас готовлюсь к первенству Европы в Швеции. В Словакии у меня был не очень удачный старт. Но на Европейских играх в Минске я раскатала свой бег. Эти соревнования придали мне легкости. Я поняла, что могу показывать быстрые секунды.

В квалификационный норматив для ЧМ в Дохе уложились Дмитрий Сорокин в тройном прыжке (17,02 м), а также бегуны Антонина Кривошапка (400 м; 51,64 секунды), Константин Холмогоров (800 м; 1.45,66) и Александра Гуляева (1500 м; 4.05,72). Кроме того, квалификацию на Олимпийские игры выполнили Дмитрий Тарабин в метании копья (85,32 м) и метатель молота Денис Лукьянов (78,30 м).

Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский остался доволен итогами Мемориала Знаменских.

- Не скажу, что меня кто-то удивил. Результаты ожидаемые. Сезон сейчас в самом разгаре. Ребята плодотворно ведут подготовку к чемпионату России, поэтому этот турнир нельзя назвать пристрелочным, - объяснил Борзаковский журналистам. - Чемпионат России будет основным стартом сезона в стране, и там будет сформирована команда среди тех, кто имеет норматив к чемпионату мира и допуск.

Напомним, что российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

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