Вторая неделя Уимблдона пройдет без российских одиночников

Нынешний Уимблдон войдет в историю как один из самых неудачных для отечественного тенниса. Давно такого не было, чтобы ко второй неделе турнира, которая стартует сегодня матчами 1/8 финала, в одиночных сетках не осталось никого из россиян.

Особенно звонким провал получился у наших девушек. В основную сетку пробились 11 россиянок: большим представительством могли похвастаться только США, выставившие 19 теннисисток. Вот только количество в качество у наших соотечественниц так и не перешло. Уже в первом круге выбыли все те, с кем были связаны основные надежды российских болельщиков: Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Девушки с репутацией поскромнее, вроде пробившихся через квалификацию Варвары Флинк и Анны Калинской, или Маргариты Гаспарян, подхватить упавшее знамя не смогли. В итоге уже к 1/16 финала, то есть на четвертый день Уимблдона, женский одиночный турнир остался без представительниц России. Хуже в XXI веке не бывало. А вообще в последний раз наши девушки так плохо выступали на Уимблдоне в далеком 1995 году.

Впервые с 1995 года россиянки не смогли выйти в третий круг Уимблдона в одиночном разряде

Мужчины продержались на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса чуть дольше. Последними из розыгрыша турнира выбыли Карен Хачанов и Даниил Медведев, потерпевшие поражения в третьем круге, то есть в 1/16 финала. Но здесь не все так однозначно.

Во-первых, это совсем не похоже на провал 2015 года, когда ни один россиянин не прошел даже во второй круг Уимблдона. Во-вторых, сейчас в основную сетку попало всего-то три россиянина. И все трое - восходящие звезды, которые все еще набирают вес в мировом теннисе. Например, 21-летний Андрей Рублев вроде бы и проиграл во втором круге, но для него это лучший результат в карьере. 23-летний Медведев, уступивший в пятисетовом поединке бельгийцу Давиду Гоффену (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7), повторил свой максимум на Уимблдоне: в прошлом году он здесь также дошел до третьего круга. Это, кстати, означает, что в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил впервые в карьере может оказаться в топ-10.

А вот 23-летний Хачанов, уступивший в третьем круге испанцу Роберто Баутиста Агуте (3:6, 6:7, 1:6), немного разочаровал. После четвертьфинала на французском "Ролан Гаррос" от Карена, занимающего девятую строчку рейтинга, ждали хотя бы повторения парижского результата. Но россиянин не смог побить даже личный рекорд: на Уимблдоне-2018 он дошел до четвертого круга.