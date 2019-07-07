Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".

Титульную героиню сыграла китайская актриса, певица и неоднократный призер локальных кинофестивалей Лю Ифэй (Кристал Лю).

Поставила ленту новозеландка Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка").

Сопродюсер - Уильям Кон ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Дом летающих кинжалов", "Проклятие золотого цветка").

В других ролях: Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли.

При этом создатели сразу пообещали не переносить на экран сюжет мультфильма покадрово, а представить его симбиоз с другими моментами китайской легенды о девушке-воительнице Хуа Мулань, которая, притворившись мужчиной, ушла на фронт вместо своего пожилого отца.

Анимационная "Мулан" (Mulan) вышла в 1998 году, став 36-м мультипликационным фильмом среди всех выпущенных студией и заработав более трехсот миллионов долларов в мировом прокате. При бюджете в девяносто.

Премьера - весна следующего года.

Оригинал трейлера: