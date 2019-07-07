Со следующего года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, смогут подучиться - повысить квалификацию или даже получить новую профессию за счет служб занятости.

На это будет потрачено 4,6 миллиарда рублей. Не единовременно, а с 2020 по 2024 годы. Из них 4,3 миллиарда - из федерального бюджета, остальное - из региональных.

Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление правительства, которым будут внесены поправки в государственную программу по содействию занятости населения - деньги из федерального бюджета на обучение женщин, предпенсионеров и работникам в рамках программы повышения производительности труда будут выделяться регионам не в виде трансфертов, а в виде субсидий на условиях софинансирования. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Всего за пять лет планируется обучить как минимум 230 тысяч мамочек - декретниц. Длиться учеба будет не более шести месяцев. Стоить один курс будет 58,4 тысячи рублей в 2020-2021 годах и 60,7 тысячи в 2022-2024 годах.

Женщинам помогут получить новые компетенции, знания и умения, нужные в цифровой экономике, а это в свою очередь даст им возможность не отстать от своих коллег и работать наравне с ними после выхода из декретного отпуска либо найти новую работу, говорится в пояснительной записке к документу. По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, учить женщин будут в рамках национального проекта "Демография". И 2020 год - подготовительный, специалисты должны выявить профессиональные потребности женщин и работодателей, создать наиболее оптимальные для всех условия. А также понять, что больше требуется женщинам: обновление навыков после отсутствия на работе или получение новых - для смены работы.

Длиться учеба женщин в декрете будет не более шести месяцев. Стоит один курс 58,4 тысячи

"Предлагать женщинам то, что им не нужно, - это неправильно. Так же, как и обучать за счет бюджета по невостребованным на рынке труда специальностям", - говорил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты.

Обучение людей предпенсионного возраста началось уже в этом году. Цель - повысить конкурентоспособность людей серебряного возраста на рынке труда. Воспользоваться правом на бесплатное обучение могут люди за пять и менее лет до наступления пенсионного возраста. В год планируется "посадить за парту" до 75 тысяч предпенсионеров.

Причем в дальневосточных регионах их может быть на треть больше, говорится также в пояснительной записке к документу. Тратить на это планируется по пять миллиардов рублей в год, средняя продолжительность учебы для них составит три месяца, цена вопроса для государства - по 62,6 тысячи рублей. Предполагается, что половина обучающихся будет работающими предпенсионерами, столько же - неработающими. При этом последним полагаются стипендии в размере минимального размера оплаты труда в месяц, увеличенного на районный коэффициент.

Что касается обучения в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", то к концу 2020 года в нем будет участвовать не менее 43 регионов и обучение пройдут как минимум 34 тысячи человек.