Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову "песню про мужиков"

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню. С пояснением, что песня эта - "про мужиков".

О произошедшем Алла Борисовна, в настоящее время гостящая у Лаймы Вайкуле в Юрмале, рассказала через свой Instagram.

Примадонна под руководством коллеги занялась углубленным изучением возможностей социальных сетей - и как раз в одном из пробных видео на платформе изложила, что сама композицию исполнить не решилась. Так что пусть уж этим займется человек, у которого "получается куда лучше".

Ранее сообщалось, что нынешний стадионный тур "Ленинграда" станет для группировки прощальным.