Рост авиаперевозок в мире в последние годы значительно поспособствовал увеличению спроса на авиатопливо. В обозримой перспективе авиаперевозки останутся одним из основных сегментов мировой экономики, где спрос на нефтепродукты будет расти. Постоянное увеличение авиаперевозок в России теоретически не должно будет заметно повлиять на цены билетов благодаря субсидированию авиакеросина.

О спросе на авиатопливо говорится в июньском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ (с ним ознакомилась "Российская газета").

Потребление авиатоплива в мире после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов устойчиво растет, говорится в исследовании. Так, с 2008 года потребление топлива в авиации увеличилось уже примерно на треть. При этом доля авиатоплива в общем объеме спроса на нефтепродукты в последние годы заметно росла.

Рост спроса на авиатопливо стал одной из основных причин увеличения спроса на нефтепродукты в целом. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году на него пришлось около 20 процентов общемирового прироста спроса на нефтепродукты.

Растущий спрос на авиатопливо обусловлен увеличением объемов воздушных перевозок. В июньском обзоре деятельности коммерческих авиакомпаний, выполняющих регулярные международные авиаперевозки, Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) отмечается, что число перелетов в последние годы увеличивалось на 3-5 процентов в год, пассажирооборот - на 6-8 процентов в год, а грузооборот - на 2-10 процентов в год. Благодаря этому спрос на авиакеросин опережал спрос на большинство других нефтепродуктов.

Увеличение пассажиропотока произошло благодаря распространению бюджетных авиакомпаний, росту инвестиций в авиаинфраструктуру и росту платежеспособности путешественников, отмечают в АЦ. Основными центрами роста спроса на авиатопливо в последние десятилетия стали развивающиеся страны Азии (особенно Китай и Индия), а также страны Ближнего Востока. Даже в период спада мировой экономики десять лет назад спрос на авиатопливо в этих регионах продолжал расти, в отличие от стран Северной Америки и Европы. Однако крупнейшей страной по потреблению авиационного топлива пока остаются США.

В МЭА считают, что в 2017-2024 годы спрос на авиатопливо в среднем за год будет увеличиваться на 2,1 процента. Рост в основном будет по-прежнему поддерживаться потребителями из развивающихся азиатских стран. При этом, по прогнозу, самые высокие темпы роста будут в Китае и Индии. Рост авиаперевозок в перспективе до 2024 года можно ожидать в США (МЭА прогнозирует там 1,5 процента ежегодного роста потребления авиатоплива). Рост спроса на авиатопливо возможен и в отдельных странах Ближнего Востока. Но со стороны других крупных потребителей авиатоплива, включая страны Европы и развитые страны Азии, существенного роста не предвидится.

Драйверами роста рынка авиаперевозок и спроса на авиатопливо в долгосрочной перспективе останутся оптимизация затрат авиакомпаний для повышения ценовой доступности перелетов, рост платежеспособности путешественников, развитие торговли, строительство и расширение аэропортов.

Инфографика "РГ" /Антон Переплетчиков / Роман Маркелов

Риски для устойчивого повышения спроса на авиатопливо - рост цен на топливо (негативно отражается на авиаперевозчиках и ценах на авиаперевозки), замедление роста мировой экономики, а также торговые ограничения, способные существенно отразиться на авиационных грузоперевозках, говорится в исследовании АЦ. Для роста спроса на нефтепродукты со стороны авиации актуальными являются и риски повышения топливной экономичности и переход на использование альтернативных видов топлива. Однако сектор авиаперевозок в обозримой перспективе будет им подвержен в меньшей степени, чем, например, сектор наземного транспорта, отмечается в энергобюллетене.

В последние годы спрос на авиатопливо в России, как и в мире, рос благодаря увеличению объема воздушных перевозок. Так, в 2018 году относительно 2015 года потребление авиакеросина в России увеличилось на 12 процентов, говорит ведущий советник департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Мартынюк. Однако в предыдущие годы спрос на авиакеросин в России был неустойчивым - на это влияли проблемы в экономике, снижение курса рубля, запреты на перелеты в Турцию и Египет, а также проведение крупных спортивных мероприятий в России (уже с положительной стороны), указывает эксперт.

В долгосрочной перспективе спрос на услуги авиаперевозок в России будет расти, что будет способствовать росту спроса на авиатопливо, добавляет Мартынюк. "Темпы роста в основном будут зависеть от увеличения реальных располагаемых доходов населения, курса российского рубля по отношению к другим валютам и темпов роста экономики страны", - перечисляет он.

При этом с 1 августа правительство планирует увеличить компенсацию авиакомпаниям стоимости авиационного керосина из нефтегазовых доходов бюджета. Если цена на авиатопливо поднимется выше 48,3 тысячи рублей за тонну, то действующий отрицательный акциз будет увеличен. Так правительство рассчитывает сдержать рост цен на авиабилеты.

По мнению Мартынюка, эта мера действительно благоприятно скажется на возможностях авиакомпаний по сдерживанию роста цен на свои услуги и поддержит спрос на авиаперевозки. Однако авиакомпании часть полученных средств могут направить не на сдерживание роста цен на билеты, а на улучшение своего финансового положения, опасается эксперт. В 2018 году в условиях роста цен на топливо и сдерживания цен на перелеты из-за высокой конкуренции на рынке авиаперевозчики заметно ухудшили свое финансово-экономическое состояние, напоминает Мартынюк.