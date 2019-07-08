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Рубрика: Происшествия

Чтение без выезда

Заключенные "Бутырки" начали знакомиться с материалами своих дел в электронном режиме
Текст: Юлия Бондарь
В знаменитом столичном СИЗО "Бутырка" запустили пилотный проект: арестованные начали дистанционно изучать материалы своих уголовных дел. В электронном режиме. Обвиняемые получили возможность, не покидая следственного изолятора, узнать все подробности судебного производства по своим делам. Начальник СИЗО № 2 "Бутырка" полковник внутренней службы Сергей Телятников сообщил "РГ", что пока на территории следственного изолятора работают два информационных киоска, которыми могут пользоваться арестанты.

Установленные компьютеры и сама программа произведены и разработаны в России. Для безопасности оборудование оснащено специальным защитным корпусом, который способен пережить любой эмоциональный всплеск арестованного.

Фото: istockphoto.com
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Механизм использования информационного киоска крайне прост. Суд выдает заключенному специальный код от личного кабинета, который не знают даже работники следственного изолятора. Утром обвиняемого приводят в специальную комнату, где установлено оборудование, и он спокойно знакомится с материалами своего дела.

Уточним, что заключенный может пользоваться таким аппаратом лишь после окончания следствия. Как только дело передано в суд, оно должно быть полностью доступно для обвиняемого. Должен же он понимать, от чего защищаться.

По словам полковника Телятникова, электронный формат чтения дела избавляет от необходимости многократно вывозить арестанта за пределы СИЗО. Время на ознакомление с делом значительно сокращается.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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