Установленные компьютеры и сама программа произведены и разработаны в России. Для безопасности оборудование оснащено специальным защитным корпусом, который способен пережить любой эмоциональный всплеск арестованного.
Механизм использования информационного киоска крайне прост. Суд выдает заключенному специальный код от личного кабинета, который не знают даже работники следственного изолятора. Утром обвиняемого приводят в специальную комнату, где установлено оборудование, и он спокойно знакомится с материалами своего дела.
Уточним, что заключенный может пользоваться таким аппаратом лишь после окончания следствия. Как только дело передано в суд, оно должно быть полностью доступно для обвиняемого. Должен же он понимать, от чего защищаться.
По словам полковника Телятникова, электронный формат чтения дела избавляет от необходимости многократно вывозить арестанта за пределы СИЗО. Время на ознакомление с делом значительно сокращается.