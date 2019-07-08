"Атлетико" оштрафует Гризманна на 200 тысяч евро

Руководство мадридского "Атлетико" намерено оштрафовать Антуана Гризманна на 200 тысяч евро за то, что футболист не приехал на предсезонную тренировку команды. Гризманн в скором времени рассчитывает перебраться в "Барселону" и таким образом рассчитывает ускорить процесс трансфера.

"Атлетико" такое отношение не устраивает, и, по данным ESPN, клуб собирается применить к игроку штрафные санкции в размере 200 тысяч евро. Впрочем, адвокат футболиста уверен, что Антуан имел право не посещать тренировку. По правилам игроки национальных сборных имеют право отдыхать 30 дней, а с момента последнего матча Гризманна за сборную прошло всего 26 дней.

Как сообщает издание AS, штраф Гризманна будет зависеть от количества дней, которые тот пропустит. Издание утверждает, что сумма может колебаться от 3-5 тысяч евро в день до 60 тысяч.

Напомним, что "Барселона" намерена приобрести Гризманна, но не готова сразу выплатить всю сумму. С 1 июля трансферная стоимость игрока упала с 200 миллионов до 120. По сообщениям СМИ, на этой неделе все же будет решен вопрос о трансфере.

Гризманн перешел в "Атлетико" из испанского "Реал Сосьедад" летом 2014 года. За пять сезонов футболист провел в мадридском клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В составе "матрасников" Гризманн выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018).