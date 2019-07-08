Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше

В Опольском воеводстве Польши попал в аварию автобус из Украины. По данным местной полиции, транспортное средство въехало в глубокий ров и врезалось в насыпь. В спасательной операции пришлось задействовать вертолеты.

В автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. Травмы получили 11 человек, в числе которых и двое детей 7 и 11 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Позже 50-летний водитель автобуса признался, что он уснул за рулем, пишет ТАСС.