Балет Большого театра показал в Австралии "Драгоценности" и "Спартак"

На две недели балетная труппа Большого театра переместилась в австралийский город Брисбен, столицу штата Квинсленд, где дала тринадцать представлений. Репертуар гастролей включал "Спартак" Юрия Григоровича и "Драгоценности" Джорджа Баланчина - масштабные постановки, требующие огромных творческих ресурсов. Приветствуя начало гастролей, Джон Котзас, директор Квинслендского центра исполнительских искусств (The Queensland Performing Arts Centre), где прошли выступления, отметил: "Подготовка к этому приезду длилась шесть лет - с того момента, как закрылся занавес после последнего спектакля предыдущих гастролей Большого театра".

Несмотря на географическую удаленность (лететь из Москвы приходится больше суток), Австралия для Большого балета - давно завоеванная территория. Первый визит труппы на континент состоялся еще в 1959 году - в один год с первыми гастролями в Америке. С тех пор связи не прерывались, выступления Большого театра видели в крупнейших городах страны. Но москвичи не имели возможности показывать полнометражные спектакли - в Австралии нет сцен, размер и оснащение которых позволяло бы привезти знаменитые блокбастеры Большого театра.

Возникшее шесть лет назад сотрудничество с Лирическим театром Квинслендского центра вывело гастроли на новый уровень - он способен принять некоторые московские спектакли. Организаторы с восхищением отмечали, что для того, чтобы показать Большой театр во всем блеске, в Австралию приехала огромная команда - 162 человека, из них больше сотни - танцовщики. В гастрольных спектаклях также принял участие местный Квинслендский симфонический оркестр, за пульт которого встал дирижер Большого театра Павел Сорокин.

Шесть лет назад Большой театр произвел фурор комическим "Светлым ручьем" в духе французских водевилей и классическим "Корсаром". На этот раз выбор вновь пал на контрастные постановки - неоклассические бессюжетные "Драгоценности" и "Спартак", обращающийся к противостоянию Древнего Рима и восставших гладиаторов.

Несмотря на географическую удаленность, Австралия для Большого балета - давно завоеванная территория

Перед открытием гастролей руководитель балета Большого театра Махар Вазиев сказал: "Приятно возвращаться туда, где тебе было хорошо. Но вместе с тем, когда вас часто приглашают, это огромная ответственность. Мы здесь с новым поколением артистов, которое выросло за шесть лет".

В показанном восемь раз "Спартаке" зрители могли сравнить три состава исполнителей - представителей разных поколений. Главные партии исполнили Денис Родькин, Игорь Цвирко и Михаил Лобухин, Александр Волчков, Артемий Беляков, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Мария Виноградова, Анна Никулина. Австралия первой увидела новые работы: Артем Овчаренко дебютировал в партии Красса, Маргарита Шрайнер, Анастасия Денисова и Элеонора Севенард - в партии Фригии, Ольга Марченкова - в партии Эгины.

В "Драгоценностях" также были заняты звезды - Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Анна Никулина, Алена Ковалева, Артем Овчаренко, Артемий Беляков, Якопо Тисси.

На спектакли Большого театра в Брисбен съехались любители искусства со всей Австралии. Для тех, кому билетов не досталось, вечерний показ "Спартака" 6 июля транслировался местным телевидением. А объявление о грядущем расширении Квинслендского центра исполнительских искусств можно воспринимать как планы на новые гастроли Большого.