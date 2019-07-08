В следующем розыгрыше баскетбольной Евролиги Россию впервые представят три клуба. К действующему обладателю титула ЦСКА и финалисту Единой лиги "Химкам" прибавился питерский "Зенит", получивший от организаторов "уайлд кард". 8 июля все они объявили имена новичков.

ЦСКА подписал двухлетний контракт с Янисом Стрелниексом. 29-летний латвийский снайпер последний сезон провел в греческом "Олимпиакосе". "Химки", в свою очередь, на аналогичный срок заключили соглашение с другим латвийским защитником Дайрисом Бертансом на аналогичный срок. У него также есть опыт игры в Евролиге - Бертанс в прошлом сезоне выступал за "Олимпию" из Милана, а также пробовал свои силы в клубе НБА "Нью-Орлеан Пеликанс".

Что же касается "Зенита", то он укрепился американским форвардом Тимом Абромайтисом. Четыре года он выступал за испанский "Тенерифе", с которым успел выиграть Лигу чемпионов-2017 и Межконтинентальный кубок ФИБА.