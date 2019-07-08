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08.07.2019 12:07
Рубрика: Общество

Большинство россиян высказались за официальную регистрацию брака

Текст: Елена Яковлева

77 процентов россиян считают, что брак мужчины и женщины должен регистрироваться официально. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМ.

Фото: PhotoXPress.ru
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Непопулярность гражданского брака соцопросы настойчиво фиксируют уже года два. Немудрено, что официальный брак должен "расти в цене" в общественном мнении.

Понятно, что наиболее последовательными его поклонниками являются граждане старше 60 лет: среди них число сторонников загса достигает 84 процентов. Разумеется, молодежь свободнее во взглядах на семью, но лишь 11 процентов считают, что регистрация брака - необязательное условие для образования семьи.

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
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Оптимальным возрастом для похода в загс женщины считают 24 года, мужчины - 27 лет.

10 процентов россиян - невероятные стоики во взглядах на брак, они уверены, что развод не допустим ни по каким причинам. 30 процентов считают, что разводиться надо, если семья фактически распалась. И 56 процентов полагают, что в решении о разводе или сохранении брака надо исходить из конкретной ситуации, в которой оказалась семья.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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