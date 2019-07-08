Ученые сообщили, что ожидает тех, кто бросит курить до 45 лет

Австралийское крупномасштабное долгосрочное исследование показало: курильщики умирают от сердечно-сосудистых заболеваний примерно в три раза чаще, чем некурящие. И риск инсульта или сердечного приступа у них в два раза выше, говорится в отчете, опубликованном в журнале BMC Medicine.

В течение семи лет команда Эмили Бэнкс из Австралийского национального университета в Канберре наблюдала состояние около 188 167 курильщиков, мужчин и женщин, и некурящих в возрасте старше 45 лет и анализировала влияние курения на их сердечно-сосудистую систему. Специалисты оценивали интенсивность и продолжительность курения, учитывали возраст, пол, место жительства (город/деревня), употребление алкоголя, принимали во внимание социальное положение, доходы и образование испытуемых.

"Многие люди недооценивают опасность курения, - говорит Бэнкс. - Человек, который выкуривает в среднем четыре-шесть сигарет в день, рискует уйти из жизни намного раньше, чем тот, кто не курит: курильщики умирают в два раза чаще от сердечно-сосудистых заболеваний".

По словам Бэнкс, в Австралии каждый год более 6400 курильщиков - в среднем более 17 в день - умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы или инсульты. Пароксизмальная тахикардия - это недавно выявленный риск, связанный с курением. По оценкам экспертов, из 25 миллионов жителей на "зеленом" континенте курят 2,7 миллиона человек.

Между тем, у ученых есть и хорошая новость: отказ от курения значительно снижает риск сердечных приступов, инсультов и прочих заболеваний. Те, кому удается бросить курить до 45 лет, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, примерно на 90 процентов.

Авторы не исключают, что результаты этого исследования будут востребованы и на международном уровне, поскольку "в мире наблюдается эпидемия курения".