ЦБ не увидел повода в расследовании по поводу данных по инфляции

Банк России не считает нужным проводить служебное расследование по факту публикации данных об инфляции раньше официального опубликования Росстатом, так как эти сведения уже находились в открытом доступе на сайте службы статистики.

"Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе "Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных"). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет", - ответила пресс-служба регулятора на запрос агентства РИА Новости.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в РФ раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

Так, сегодня в 15.00 Банк России со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении. При этом Росстат официальные данные по инфляции за июнь опубликовал данные по инфляции за июнь в 16.00.