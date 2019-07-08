Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля

Юбилеи Павла Лунгина, Елены Образцовой и Бориса Клюева, биографии Эмиля Верника и Ивана Макаревича, документальные фильмы о строительстве БАМа и жизни страны после смерти Сталина… "РГ" рассказывает о телепрограммах, которые лучше не пропускать на этой неделе

Лунгин-блюз

12 июля исполняется 70 лет режиссеру, сценаристу и продюсеру Павлу Лунгину. Он родился в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога, переводчика художественной литературы Лилианы Лунгиной (это она открыла миллионам советских детей книги "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" и "Пеппи Длинный чулок" Астрид Линдгрен). "Кино - противоядие от жизни, - говорит режиссер. - Раньше им была литература. Если жизнь воспринимать как процесс заболевания - кино действует болеутоляюще, помогает пережить, утешиться".

Сегодня Лунгин - один из самых известных и почитаемых российских кинорежиссеров. Множество наград, премий, почетных званий. "На меня успех свалился поздно и совсем неожиданно, - признается режиссер - Я начал снимать в 40 лет, и у меня было мальчишеское желание играть с разными языками, разными жанрами и знаковыми системами. Но при этом все мои фильмы строились вокруг души человека".

К 70-летию Павла Лунгина смотрите на телеканале "Россия К": художественные фильмы - "Такси-блюз" (8 июля, 20:40), "Свадьба" (9 июля, 20:40), "Остров" (10 июля, 20:40), "Царь" (11 июля, 20:40), "Дирижер" (12 июля, 21:25). А 12 июля к 70-летию Павла Лунгина в вечернем эфире телеканала "Россия К" - документальный фильм "Монологи кинорежиссера".

"Россия К", 12 июля, 20:40

"Запомните, Рошфор!"

К юбилею артиста, которому 13 июля исполняется 75 лет - премьера документального фильма "Египетская сила Бориса Клюева".

Успех Бориса Клюева в кино не был головокружительным. У актера практически нет главных ролей, но каждое его появление на экране - точное и безупречное попадание в образ. Актер - мастер перевоплощений, он может с легкостью сыграть графа Рошфора из "Трех Мушкетеров", а потом так же талантливо - великого пересмешника и острослова пенсионера Николая Петровича Воронина из популярного сериала. Сегодня Бориса Клюева любят, знают, им восхищаются. Он актер старой школы, при росте почти 190 сантиметров всегда подтянут и красив!

Ведущий актер Малого театра Борис Владимирович Клюев считает, что профессия дала ему все, о чем он мечтал, а жизнь научила быть философом и стоиком. Авторы фильма побывали на даче у Бориса Клюева. Увидели потрясающие розы, которые выращивает актер. Сорок лет Борис счастлив в третьем браке. Виктория Клюева работала преподавателем на кафедре физической культуры в Институте управления, теперь на пенсии. "Это женщина, которая усмирила мой буйный нрав", - так говорит о ней Клюев. Борис Владимирович почти 50 лет преподает актерское мастерство в родном училище имени Щепкина. Многие его ученики сегодня знаменитые и востребованные актеры: Елена Лядова, Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Кристина Асмус, Полина Долинская. Некоторые из них принимают участие в фильме.

Первый канал, 13 июля, 10:15

Весь мир - на ладони

Премьера документального фильма о легенде экстремального спорта Валерии Розове - на Первом канале. Картина называется "Человек, который умел летать".

Валерий Розов (1964-2017-й) - самый известный бэйсер в стране, автор и исполнитель никем не повторенных рекордных прыжков. Погиб 11 ноября 2017 года во время прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях. Фильм - о нем, о самых близких ему людях, о самых важных вершинах и прыжках.

"Все правила в нашем виде спорта написаны кровью тех, кто пытался делать что-то впервые. Они делали это неправильно, погибали и своим примером подсказывали тем, кто шел по их следам, "как не надо делать". Но если первопроходец - это ты, то и правила устанавливать тебе. Грани между экстремальным спортом и безумием нет. Точнее, она у каждого своя и каждый может ее перешагнуть совершенно случайно. Не могу сказать, что я сам застрахован от этого", - слова Валерия Розова.

Первый канал, 12 июля, 00:10

Слышишь, время гудит: "БАМ"

Летом 1975 года возведение Байкало-Амурской магистрали было объявлено Всесоюзной комсомольской стройкой. Тысячи молодых людей со всего Советского Союза отправились в сибирскую тайгу строить одну из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Но мало кто представлял, что их ждет впереди.

К 45-летию БАМа телеканал НТВ покажет документальный проект Сергея Сыркина "Дорога длиною в жизнь". БАМовцы расскажут, чем их манила Сибирь, в каких условиях им приходилось жить и работать и как завязывались служебные романы. Через истории первопроходцев авторы фильма вспомнят главные вехи Байкало-Амурской магистрали: зачем американцы хотели построить железную дорогу за свой счет и почему Николай II отказался от этого предложения; как БАМ стал фундаментом для создания крупнейшего сталинского лагеря и какую роль сыграли рельсы магистрали в Великой Отечественной войне.

НТВ, 8-9 июля, 23.00

Страсти по Иосифу

Документальный фильм Николая Сванидзе "Год после Сталина" - в эфире канала "Россия 1".

Страна не оттаяла за год после смерти вождя, и не знала пока, как говорить о недавнем прошлом. Этот фильм не о власти, а о людях, большинство из которых жили так тяжело, что им было не до смерти Сталина. Этот год для многих был похож на пребывание в коме. То, какие последствия для организма страны оставил сталинизм, станет понятно гораздо позже…

"Россия 1", 14 июля, 01:00.

Сын своего отца

Гостем очередного выпуска программы "Мой герой", который выйдет на канале "ТВ Центр", стал сын известного музыканта - актер Иван Макаревич. Вне школьных стен он интересовался литературой и кино. Сначала любимой книгой была "Робинзон Крузо", а потом Иван начал таскать тома из библиотеки отца. По его словам, это была "околодетская" литература. Пока, наконец, на глаза ему не попался Курт Воннегут, который очень запал в душу. Также парню нравился стиль фэнтези. Из актеров же Макаревича сначала восхищал Джим Керри. А еще парню достался набор кассет, которые не всегда рекомендуется смотреть в раннем возрасте.

"Лет в 8-9 я посмотрел "Дикую орхидею", - поделился он с улыбкой. - Зато с тех пор у меня странная любовь к кино, которое я не хочу пока понимать, но посмотреть его надо… Интересно докапываться, зачем все это делается".

За что гость программы любит комиксы? Почему начал жить отдельно? Боялась ли его мама за ребенка? Как возникло желание пойти в артисты? За что Ивана Макаревича выгнал из театра-студии МХАТ Константин Райкин? Почему Ивану, по его словам, противопоказана "всеядность" в кино? Чем он занимается в жизни, помимо съемок и игры на сцене? Смотрите в выпуске программы "Мой герой".

"ТВ Центр", 9 июля, 13:40

Отец двух господ

Эмиль Верник давно стал легендой радио. Как режиссер он сделал более 200 радиопостановок, работал с такими артистами как Олег Ефремов, Олег Табаков, Алла Тарасова, Юрий Завадский, Вера Марецкая, Андрей Миронов, Татьяна Доронина и многими другими. Народный артист РФ Эмиль Верник - гость Татьяны Устиновой в программе "Мой герой".

Прежде чем стать великим на радио, Эмиль Григорьевич пережил немало испытаний. Он родился в 1924 году в Одессе. Его папа был бухгалтером, мама - домохозяйкой. Когда Эмилю было пять лет, семья переехала в Харьков - туда перевели его отца. Когда мальчик был в седьмом классе, вместе с друзьями он загорелся идеей организовать что-то вроде актерской группы. Сцена так увлекала юного Эмиля, что он надеялся после девятого класса поступить в театральный институт. Но тут началась война…

"В августе 1941-го года Киевский театральный институт перевели в Харьков. Я пошел спросить, можно ли мне сдать туда экзамены. Мне разрешили. И меня взяли! Это предопределило всю мою дальнейшую жизнь", - рассказал Татьяне Устиновой Верник. Правда, учиться в Харькове ему так и не довелось - семью эвакуировали в Казахстан. Но Эмиль от мечты не отказался.

Каким образом оказался в Москве и стал актером и театра "Московские литературные чтения"? Как влияет на знаменитых сыновей Вадима и Игоря Верника? Об этом он расскажет в программе. Но и сам Эмиль Григорьевич не мог предположить, что посвятит свою жизнь не актерству, а работе с артистами. Это случилось, когда он пришел на Всесоюзное радио и стал главным режиссером литературно-драматического вещания.

"ТВ Центр", 10 июля, 13:40.

Приехали мстить

Захар Прилепин и Сергей Пускепалис - в остросюжетной драме "Гайлер" на канале НТВ.

После 15-летнего отсутствия, бизнесмен средней руки Дмитрий возвращается на малую родину - в небольшой провинциальный городок в Сибири. Причина возвращения трагическая - при ограблении погибли родители Дмитрия, и истинной целью приезда является месть. Вместе с ним приезжает его друг - армянин Рубик. До поры до времени никто не догадывается, что друзья готовы на многое, даже вернуться в суровое прошлое и превратиться в настоящих волков. Но жизнь вносит свои коррективы в планы друзей, поставив на кон жизнь Рубика.

В ролях: Захар Прилепин, Сергей Пускепалис, Алексей Вертков, Сергей Новиков, Артур Согоян, Ксения Шагаевская, Константин Телегин, Екатерина Жирова, Николай Соловьев, Снежана Мордвинова, Владимир Казанцев, Владимир Дербенцев и другие.

НТВ, 12 июля, 23.15

Уроки оперного мастерства

7 июля исполняется 80 лет со дня рождения Елены Образцовой. К этой дате на телеканале "Россия К" выйдет документальный фильм из четырех частей "Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая".

В первой серии (8 июля 19:45. повтор 9 июля в 10:15) певица рассказывает о своей семье, странную историю знакомства родителей, детские уроки жизни, которые навсегда остались в памяти. Во второй серии (9 июля 19:45, повтор 10 июля в 10:15) Елена Образцова вспомнит первые уроки оперного мастерства, выдающихся педагогов, однокурсников, которые наравне с ней стали потом звездами оперной сцены. А в третьей серии (10 июля 19:45, повтор 11 июля в 10:15) примадонна рассказывает об артистах, с которыми ей довелось общаться и работать - Пласидо Доминго, Владимире Атлантове, Лучано Паваротти, Марии Каллас, Монсеррат Кабалье, Ренате Тебальди - с каждым связаны воспоминания об особых моментах жизни.

Как по-разному дирижировали Герберт фон Караян и Евгений Светланов, каким был на сцене Альгис Жюрайтис, который стал для Образцовой не только любимым дирижером, но и вторым мужем - зрители узнают в четвертой, заключительной серии документального фильма (11 июля 19:45, повтор 12 июля в 10:15).

"Россия К", 8-11 июля, 19:45

Почувствовать чужую боль

На канале ТВ-3 14 июля - фильм "Сенсор".

Экшен-триллер про парня, который умеет чувствовать чужую боль - в прямом смысле слова. Эта способность поможет ему произвести впечатление на красивую соседку и защитить от маньяка, который вздумает ее преследовать. Звезда этого проекта - Олег Васильков, за плечами которого более ста ролей в таких проектах, как "Битва за Севастополь", "Спитак", "Дом", "Брат 2", "Метод", а также в новых сериалах THT-PREMIER Studios "Перевал Дятлова" и "Идентификация", мировая премьера которого состоялась в марте на престижном фестивале Series Mania во Франции.

ТВ 3, 14 июля, 17.00

"Прожарка" вдоль и поперек

Канал ТНТ4 летом жарит и жарит. "Прожарка Данилы Поперечного" - самый конфликтный и острый выпуск хейт-шоу - в эфире. Специальные гости - певец Егор Крид и блогер Эльдар Джарахов.

Данила Поперечный и Егор Крид не виделись лично, но успели наговорить друг другу столько, что хватило на сотни новостей и фанфиков. Сначала Данила сделал видеоролики, в которых жестко шутил про Егора, а потом еще один, в котором заявил, что певец на него обиделся и требует разборок. Поставить точку в их споре попытался Юрий Дудь, но, похоже, лишь добавил недопонимания. Только на ТНТ4 певец и комик наконец-то встретятся лицом к лицу, чтобы разобраться с претензиями. Но исключительно с помощью юмора.

Данилу Поперечного любят многие. Профессиональные комики считают Данилу блогером, а не стендапером. Пришло время выяснить, кто кого. Телевизионные комики - Андрей Бебуришвили, Вера Котельникова, Алексей Щербаков, Филипп Воронин, Сергей Матросов и Марк Сергиенко "прожарят" интернет-комика Поперечного, а он им ответит. Ведущий Илья Соболев представил Данилу так: "главный стендапер страны по версии Максима Галкина, Юрия Дудя и еще кого-нибудь, кто не разбирается в юморе". А потом "прожарщики" прошлись по всей биографии Данилы.

ТНТ4, 8 июля, 23:00

Цена одного доллара

"Амедиатека" радует летними премьерами сериалов. С 1 июля на ресурс начали выкладывать серии двух проектов.

"Самый громкий голос", в котором играет оскароносный Рассел Кроу в невероятном гриме, это хроника последних десяти лет жизни Роджера Эйлса, генерального директора Fox News, а также медиаконсультанта нескольких президентов США. Основанный на одноименном биографическом бестселлере, сериал затрагивает самые болевые моменты карьеры Эйлса. В сериале также играют Наоми Уоттс, Сиенна Миллер и Сет МакФарлейн.

Второй сериал, который можно смотреть в том же режиме, - с 1 июля по серии в неделю - это "Ладья". Главная героиня - Мифанви Томас (Эмма Гринвелл из "Бесстыжих"). В комплекте с суперсилой ей досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена самостоятельно выяснить, кто запустил цепь таинственных убийств. А это не так-то просто, когда находишься под прицелом секретной организации. Основанная на успешном романе Дэниела О"Мэлли, "Ладья" - лихо задуманный сплав триллера, драмы и фэнтези. Кстати, на втором плане в сериале можно увидеть Оливию Манн, звезду "Людей Икс". С 4 июля на ресурсе сериал "Расскажи мне сказку", в котором всеми любимые истории про трех поросят и Гензель с суженым оборачиваются леденящими кровь триллерами и мрачнейшими хоррорами.

А на этой неделе, с 15 июля, в "игру вступит" и сериал "Один доллар". Зеленая бумажка такого достоинства переходит из рук в руки в маленьком американском городке, создавая кровавый круговорот опасных событий. И все это на фоне руин, которые оставил экономический кризис 2007-2009-го года. Режиссер Крейг Зобел работал над такими сериалами, как "Оставленные", "Американские боги" и "Мир Дикого Запада".

"Амедиатека", с 15 июля