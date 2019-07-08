Дешевый Redmi 7A от Xiaomi пришел в Россию, названа цена

В конце июня компания Xiaomi представила в Индии бюджетный смартфон нового поколения Redmi 7A. Аппарат отличается от предшественника процессором (Snapdragon 439 вместо MediaTek Helio A22), а также более емким аккумулятором - 4000 мАч против старых 3000 мАч.

Несмотря на отсутствие информации о выходе девайса на российский и европейский рынки, бюджетник появился на площадке Tmall по цене 7500 рублей. К сожалению, доступна версия лишь на 2/16 гигабайт оперативной и постоянной памяти (Redmi 6A можно купить в конфигурации на 3/32 гигабайта, но дороже - минимум за 8600 рублей у поставщиков в России).

9 июля Tmall проведет акцию и снизит цену на Redmi 7A до 5917 рублей (число дешевых экземпляров наверняка будет ограничено). Продавец обещает быструю доставку - максимум до 10 июля.

Однако те, кто готов подождать, могут заказать смартфон у китайских продавцов - с более "длинной" доставкой. В этом случае устройство обойдется в 5800-5900 рублей.

Продажу бюджетной новинки запустил еще один продавец Xiaomi в России. Устройство предлагается по цене от 7990 рублей.

Другие характеристики устройства: основная камера на 12 Мп (сенсор Sony IMX486), фронтальная на 5 Мп, экран с диагональю 5,45 дюйма и разрешением HD+, время работы в режиме воспроизведения видео - до 13 часов. Дактилоскопический сканер отсутствует - вместо него предлагается использовать или разблокировку по лицу, или пароль. Redmi 7A работает с двумя SIM-картами и microSD одновременно.