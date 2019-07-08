Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников

В рамках масштабной реорганизации финансовый институт Deutsche Bank планирует сократить около 18 тысяч сотрудников. Такая информация была распространена в воскресенье по итогам заседания наблюдательного совета.

Реализовать все запланированные преобразования планируется до конца 2022 года, пишет ТАСС. Реорганизация обойдется Deutsche Bank в сумму около 7,4 миллиарда евро. Ранее СМИ сообщали о том, что банк планирует сократить от 15 до 20 тысяч рабочих мест.

Отметим, что Deutsche Bank является крупнейшим фининститутом Германии, одним из важнейших транснациональных банков. Его представительства работают в 76 странах мира. Клиентами этого банка являются 28 миллионов человек.