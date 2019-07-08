В Австралии найдены останки крупнейшего сумчатого в истории Земли

Австралийские палеонтологи обнаружили в юго-восточном регионе Монаро (Новый Южный Уэльс) огромную челюсть ископаемого дипротодона, вымершего гигантского травоядного сумчатого. Ценность находки в том, что кость длиной примерно 50 сантиметров отлично сохранилась, что позволит ученым ответить на вопрос, почему он умер, пишет die Welt.

Для палеонтологов такие находки не редкость: штат Новый Южный Уэльс считается областью, богатой ископаемыми артефактами. Но последняя, по словам Мэтью МакКарри из Австралийского музея в Сиднее, пожалуй, одна из "наиболее совершенных": кости хорошо сохранилась, что бывает довольно редко.

Дипротодоны (Diprotodon optatum), крупнейшие травоядные гиганты-млекопитающие, жили на Земле 100-200 тысяч лет назад. Их еще называют сумчатыми бегемотами - они обладали сумками, в которые мог бы поместиться взрослый человек.

Ближайшие современные родичи дипротодонов - вомбаты и коала. Поэтому иногда дипротодонов называют гигантскими вомбатами.

По обнаруженным костям ученые установили, что это был молодой вомбат размером около четырех метров и весом три тонны. Он напоминает медведя с темной шерстью, а круглая морда, заостренные уши и плоский нос - сегодняшних австралийских вомбатов.

Исследователи предполагают, что гигантские дипротодоны вымерли приблизительно в период с 49000 до 7000 лет назад. Таким образом, они жили в Австралии одновременно с первыми переселенцами-людьми, которые прибыли в Австралию, как минимум, 65 000 лет назад.

До сих пор неясно, что стало причиной вымирания гигантского вомбата: возможно, их уничтожили древние люди. Но ученые склоняются к тому, что причина их вымирания - заметно изменившийся климат и, как следствие, перемены в окружающей среде.