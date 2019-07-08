Эксперт назвал причины роста ипотечных ставок и способы их снижения

Ставки по ипотеке в России выросли и снижения пока не ожидается. Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты" объяснил причины проблемы в жилищном кредитовании и назвал факторы, которые помогут сделать ипотеку доступнее.

- Причиной повышения ставок стало постепенное ускорение роста индекса потребительских цен после его рекордного падения ниже 3 процентов годовых в середине прошлого года. Также удорожанию кредитов способствовали проблемы "плохих" долгов в смежных сферах банковского кредитования.

Прежде всего это касается нефинансовых организаций, где доля просрочки находится вблизи десятилетних максимумов, превышая 7,5 процента. Несмотря на рекордное сокращение инфляции, банки не стали снижать ставки. Так что и дальнейшее замедление роста цен не приведет к существенному сокращению ставок по ипотеке. В то же время ускорение инфляции вызовет заметное удорожание ипотечных займов на фоне уже упомянутых проблем с "плохими" активами, а также невысоких, близких к предкризисному уровню 2008 года, значений достаточности капитала банковской системы.

В ближайшие месяцы инфляция, возможно, снова пойдет на спад. Отмеченный в начале июня существенный рост цен на бензин удалось остановить благодаря заметному укреплению рубля.

Сказалось и поведение регуляторов, для которых быстрый разгон инфляции в России означает необходимость оперативно принимать защитные меры в отношении экономики, которая, учитывая ситуацию в кредитной, потребительской и производственной сфере, не готова к значимым ценовым шокам.

Теоретически в этих условиях в течение пары месяцев могло бы возобновиться снижение ставок по вкладам крупнейших кредитных организаций в направлении 7-7,3 процента годовых для потребительских кредитов и до 9,8 процента по ипотеке.

Однако ожидаемое понижение базовой ставки ФРС США на 0,25 процента в рамках рассмотренного выше механизма способно в краткосрочном периоде спровоцировать ускорение инфляции в России и привести к повышению внутренних ставок. Даже временное возвращение курса ФРС на смягчение монетарной политики ослабит спрос на рисковые активы и усилит интерес к защитным инструментам, а также к доллару. На этом фоне вверх пойдут ставки рублевых долговых инструментов и индекс потребительских цен в нашей стране.

На рынке ипотеки ускорение инфляции всегда ведет к спаду активности. В конце 2014-середине 2015 года при ускорении инфляции до 15 процентов, несмотря на стабильные ипотечные ставки, объем жилищного кредитования сократился на 5 процентов. Подобное развитие событий даже с учетом определенного усиления спроса на "качество" и спада инвестиционной активности выглядит маловероятным до конца года. Но и значимого улучшения условий по ипотеке, исходя из сказанного выше, ждать тоже не стоит.

Так что для формирования устойчивого тренда на снижение ипотечных ставок при стабильном долгосрочном спросе необходимо сформировать стратегию по докапитализации банков, ремонетизации экономики, а также, возможно, принять меры по ограничению волатильности на валютном и долговом рынке в периоды финансовой нестабильности.

Подобные шаги предпринимали ЕЦБ и ФРС в периоды высокой волатильности на рынках ипотечного и периферийного госдолга. Эти рынки сравнимы по кредитным рейтингам эмитентов с российскими рынками корпоративного, государственного, ипотечного долга.

Справка

По данным Банка России, ставки по жилищным кредитам для физлиц в рублях за май выросли до 10,55 процента годовых против 9,88 процента в январе текущего года и 9,79% в том же месяце 2018 года.