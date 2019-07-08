Фермеры не смогут работать по новому закону о виноделии

Пять лет назад российским фермерам разрешили производить вино и продавать его на розничном рынке. Тогда казалось, что Юг России стоит на пороге настоящего бума винной индустрии. Но этого не произошло. И может никогда не произойти, если в нынешней редакции будет принят закон "О виноградарстве и виноделии". Почему? Потому что там нет ни слова о фермерском виноделии.

Хотя на Кубани, Ставрополье, в Крыму, Дагестане и Ростовской области есть тысячи гектаров с прекрасными терруарами, а уникальные местные сорта винограда интересны ценителям не только по всей стране, но и на мировом рынке. Но требования к начинающим виноделам оказались настолько жесткими, что выполнить их и получить лицензии на производство смогли только около 15 энтузиастов.

Требования к начинающим виноделам - жесткие, и выполнить их смогли только 15 человек

Что впереди? Туманно. Как говорят аграрии, в готовящемся законе "О виноградарстве и виноделии" про фермерское виноделие нет ни слова. И если закон будет принят в таком виде, о небольших фермерских шато можно будет забыть навсегда.

Фермеры уверяют, что большинство требований к ним явно избыточны. Они разработали пакет поправок, который облегчит возможность начать бизнес. Фермер из Азова Алексей Скляров, который получил первую в стране "фермерскую" лицензию на вино, считает, что их тоже должны подключить к обсуждению закона. " Нужно взять за основу законодательство любой успешной в сфере виноделия страны, хотя бы Франции или Италии. Каждый, у кого есть хотя бы полгектара земли и кто хочет заняться виноделием, должен иметь право на беспроцентный льготный кредит, с началом погашения спустя пять лет после получения, - говорит Скляров. - На средства этого кредита фермер покупает саженцы, высаживает виноградник, делает все возможное, чтобы на пятом году задекларировать первый урожай. Начиная с первого урожая, он становится подотчетным Росалкогольрегулированию в части акцизных марок".

Кроме того, фермеры должны иметь право производить из выращенного на своей земле винограда любую винодельческую продукцию, от тихих вин до граппы и коньяка, в том числе ликерные, крепленые, специальные, игристые вина, перечисляют свои предложения аграрии. Но внести они их не могут. Сроки, когда можно было это сделать, давно вышли. Сами, конечно, виноваты... Впрочем, не все еще потеряно. Совет Госдумы может продлить сроки. "Это не очень большая проблема, чисто техническая, - поясняет депутат Госдумы Алексей Кобилев. - Но фермеры должны выработать общие непротиворечивые предложения. Мы их ждем и готовы поддержать".