Олимпийская чемпионка Сочи, чемпионка Европы в танцах на льду Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. 29-летняя фигуристка сделала это на своей странице в Инстаграм.

- Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это, ни о чем не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению, - говорится в записи. - Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь!

Напомним, что Екатерина вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата. В апреле у пары родился сын. Еще во время беременности Боброва пробовала себя в роли телекомментатора. Также Екатерина планирует участвовать в ледовых шоу вместе с Дмитрием Соловьевым.