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Рубрика: Спорт

Подачи в "городе ветров"

Прошлогодний титул победителя Лиги наций наша мужская команда будет защищать на "Финале шести" в Чикаго
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Финальный турнир мужской Лиги наций с участием шести команд, в том числе и сборной России, стартует 10 июля в американском Чикаго. Наша команда начнет турнир только в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени матчем с Францией.
На предварительном этапе россияне за месяц выиграли 12 матчей и потерпели лишь три поражения. Фото: РИА Новости. На предварительном этапе россияне за месяц выиграли 12 матчей и потерпели лишь три поражения. Фото: РИА Новости.
На предварительном этапе россияне за месяц выиграли 12 матчей и потерпели лишь три поражения. Фото: РИА Новости.

Напомним, что на предварительном этапе 16 сборных сыграли в один круг, собираясь квартетами в разных городах мира. Россияне, первый сезон руководимые финским специалистом Туомасом Саммелвуо, одержали 12 побед и потерпели три поражения. Наша сборная в итоге заняла третье место, пропустив вперед только Бразилию и Иран.

Фото: fivb.com
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Второй соперник России по подгруппе "А" - команда США отобралась в "Финал шести" не только как хозяин площадки, но и по спортивному принципу - шестое место. Что касается Франции, то именно "трехцветных" мы обыграли в прошлогоднем финале Лиги наций, хотя в самом начале нынешнего розыгрыша в сербском Нови-Саде французы взяли реванш.

В подгруппе "В" в Чикаго выступят Бразилия, Иран и действующий чемпион мира Польша. По две лучшие команды выйдут в полуфинал. Решающий матч и встреча за "бронзу" состоятся 14 июля.

В Штатах россияне выступят в следующем составе: связующие - Игорь Кобзарь (капитан), Дмитрий Ковалев; диагональные нападающие - Виктор Полетаев, Денис Земченок; блокирующие - Илья Куркаев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Егор Клюка, Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Планировалось, что на финальный этап команда получит усиление в лице олимпийского чемпиона Лондона-2012 диагонального Максима Михайлова, но у него небольшая травма. Игроку надо восстановиться до начала домашней квалификации к Олимпиаде-2020 в Токио. Этот турнир пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 августа, и там нашим главным соперником будет Иран.

Последние два этапа предварительного раунда россияне проводили в Бразилии и Австралии, потратив много сил на утомительные перелеты с многочисленными пересадками. Из лидеров Волков и Клюка были предусмотрительно освобождены от поездок в Южную Америку и на Зеленый континент, а Полетаев, сыграв в Бразилии, в Австралию затем не полетел (его заменил абсолютный дебютант сборной Кирилл Клец). Таким образом, основные волейболисты подошли к "Финалу шести" отдохнувшими.

Фото: Gettyimages
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Контракт американцев и Международной федерации волейбола (ФИВБ) на проведение решающей стадии мужской Лиги наций рассчитан на три сезона. Нынешний розыгрыш - первый из этого числа. Матчи пройдут на построенной почти 40 лет назад и реконструированной в 2001 году арене, чьи трибуны при проведении соревнований по баскетболу и волейболу вмещают около семи тысяч зрителей.

На большинстве матчей ожидаются аншлаги, ведь Чикаго, называемый "городом ветров", - третий в США по численности населения мегаполис, здесь проживают (включая окрестности) более девяти миллионов человек.

Кстати, Чикаго был одним из претендентов на проведение Олимпиады-2016, но потерпел поражение уже в первом туре. В городе есть команды профессиональных лиг по самым популярным в стране видам спорта (американский футбол, бейсбол, хоккей, баскетбол), а вот конкретно классический волейбол многим здесь еще в диковинку.

Где будем смотреть

10 июля, среда, "МАТЧ! Игра"

00.20 (в ночь с 10 на 11 июля). Бразилия - Польша. Группа "В". Прямая трансляция

03.20 (в ночь с 10 на 11 июля). США - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.

11 июля, четверг, "Матч ТВ"

03.40 (в ночь с 11 на 12 июля). Россия - Франция. Группа "А". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра!

00.50 (в ночь с 11 на 12 июля). Иран - Польша. Группа "В". Прямая трансляция.

Спорт Волейбол
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