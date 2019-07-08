Гордон Фримен возвращается - названа дата релиза ремейка Half-Life

Ремейк культовой Half-Life под названием Black Mesa уже можно с полной уверенностью назвать долгостроем.

Начавшийся в 2004 году проект, над которым трудились всего 13 человек, смог добраться до раннего доступа в Steam лишь спустя 11 лет. Тот релиз трудно назвать полноценным, потому что игре не хватало последних уровней, в которых угрюмый и молчаливый физик-теоретик Гордон Фримен в инопланетном мире Зен выполнял рутинное для себя задание по спасению человечества.

Но, судя по всему, дело сдвинулось с мертвой точки - разработчики объявили, что бета-тестирование последних глав стартует уже 1 августа. Это значит, что теперь легендарную "Халфу", перенесенную на движок Source, можно перепройти от начала до конца с обновленной графикой и другими улучшениями.

Сейчас на ремейк действует скидка в 60%, и акционная цена составляет 167 рублей. Ранее на YouTube был опубликован трейлер с демонстрацией игрового процесса на новых уровнях.