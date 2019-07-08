Госдума предложит запрет на вино и воду из Грузии

Сегодня Совет Госдумы обсудит вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и минеральной воды, а также о запрете на денежные переводы в республику. Об этом журналистам сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Парламентарий напомнил, что прекращается авиасообщение с Грузией, большое количество туристов еще не выехали. Он констатировал, что в этом государстве есть опасность для граждан России: "Бесчинствующие элементы нападают на туристов, останавливают машины, срывают георгиевские ленточки".

Как подчеркнул Неверов, это недопустимо. По его словам, Совет Госдумы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и минеральной воды, а также о запрете на денежные переводы в эту страну.

Действия, направленные против России и россиян, должны получить адекватную оценку, уверен он.