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Рубрика: Экономика

Отель 2119

Гостиницы осваивают цифровые технологии
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Освещение по взмаху руки, персональный дизайн, автоматически подстраивающийся под запрос клиентов, обслуживание номеров и приготовление ужина с помощью 3D-принтера - все это в будущем станет обычным делом для гостиничной индустрии, считают авторы исследования, презентованного международной сетью отелей Hilton.
Автоматизация позволит удовлетворить взыскательные вкусы клиента. Фото: iStock Автоматизация позволит удовлетворить взыскательные вкусы клиента. Фото: iStock
Автоматизация позволит удовлетворить взыскательные вкусы клиента. Фото: iStock

Впрочем, многие решения, раньше казавшиеся невозможными, уже сегодня начинают применяться в сфере гостеприимства, рассказала "Российской газете" Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting.

Фото: iStock
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По ее словам, среди новейших решений, которые внедряются в отели по всему миру и в России, можно отметить несколько ключевых.

Во-первых, персональный подход в предлагаемых развлечениях и контенте. Так, многие отели стали внедрять возможность использовать экран телевизора не для просмотра ТВ программ, а для просмотра контента, который "путешествует" на персональном гаджете.

Во-вторых, автоматическая система контроля температуры воздуха, которая готовит номер к заезду, как только в системе бронирования появляется информация о заезде и его деталях. А также если известно, что гость проживал ранее, с учетом его пожеланий и опыта использования системы (температурного режима, комфортного именно для данного гостя). "Такая автоматизация позволяет не только подстроить сервис под запрос клиента, но и оптимизировать расходы на эксплуатацию, снижая траты на энергоресурсы и минимизируя расходы системы в период, когда помещения не используются", - уточняет Лысенкова.

Чат-боты и электронное персональное общение гостей с сотрудниками отеля уже довольно широко используется в гостиницах и на этапе бронирования, и в процессе проживания. Даже консьержа или службу доставки еды в номер заменяет такой автоматический помощник.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Спортивные залы отелей также уже адаптируют тренировку для разового визита. Считывая информацию с фитнес-браслета (или иного ресурса), тренажер подстраивается к нагрузке, требуемой для конкретного гостя.

Автоматизация охватывает процесс заезда и выезда. Онлайн-заезд и выезд, получение счетов, заказ дополнительных сервисов - все это позволяет быть в духе времени с учетом прогресса. Даже водитель такси может получить на планшет фото и ФИО гостя, которого нужно встретить, не обращаясь к принтеру и не общаясь к сотрудниками отеля.

Экономика Бизнес
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