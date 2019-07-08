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08.07.2019 21:33
Рубрика: В мире

Хорватия начала вступление в зону евро

Текст: Константин Волков

Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро. Об этом рассказал на пресс-конференции после заседания Еврогруппы председатель этой организации Мариу Сентену.

Чтобы вступить в зону евро, Хорватия должна сначала пробыть несколько лет в так называемом "зале ожидания", а также присоединиться к Европейскому банковскому союзу и к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II). Кроме того, от нее потребуется минимум два года удерживать стабильный обменный курс хорватской куны к евро, которая, впрочем, уже привязана к евро.

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Как отметил Сентену, "мы поддержим Хорватию на этом пути".

Хорватские власти рассчитывают, что переход на евро позволит им активнее развивать внешнюю торговлю. При этом на сегодня наблюдается значительная разница в ВВП на душу населения - 30,5 тысячи евро в зоне евро, и 11,5 тысячи евро - в Хорватии.

Ожидается, что Загреб сможет присоединиться к ERM II в 2020 году, а вступить в зону евро - в 2023, если будет к тому времени удовлетворять так называемым Маастрихстским критериям

В мире Европа Хорватия
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