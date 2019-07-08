Юниорская сборная России по баскетболу стала пятой на ЧМ в Греции

Мужская сборная России по баскетболу для игроков не старше 19 лет заняла пятое место на завершившемся чемпионате мира в греческом городе Ираклион. Это более чем достойный результат команды Евгения Пашутина.

Из-за обидного поражения от сверстников из Аргентины (84:86, в овертайме) на старте турнира россияне попали в плей-офф не в ту часть сетки, куда хотелось бы. В результате в четвертьфинале пришлось играть с главными фаворитами американцами, которые впоследствии и стали чемпионами мира. "Звездно-полосатым" была навязана серьезная борьба, даже выиграна третья четверть, но все-таки поражение - 80:95.

Зато дальше российские баскетболисты в мини-турнире за пятые-восьмые места одолели команды, представляющие традиционно сильные баскетбольные державы - Сербию (83:79) и Пуэрто-Рико (77:74). Главной же сенсацией чемпионата стало удивительно успешное выступление сборной Мали, дошедшей до финала. Раньше ни в одном из мировых турниров, включая взрослые команды и сборные ближайшего резерва, представители Африки даже в топ-4 не попадали.

"Мне очень хочется сделать большой комплимент этой команде, ребятам, - отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, которого цитирует пресс-служба РФБ. - Они показывали солидную, зрелую игру на протяжении как минимум 80 процентов всего турнира. Все это выглядело талантливо и многообещающе. Когда у кого-то не шло, бремя лидерства подхватывал другой. К примеру, очень здорово раскрылся Захар Ведищев. На своем высоком уровне провели турнир лидеры - Макар Коновалов, Александр Ершов, Никита Михайловский и другие. Игра команды выглядела цельно".

"И я хочу сказать огромное спасибо за турнир и ребятам, и тренерскому штабу. Это пример того, когда маленькие осечки не позволили нашей сборной сыграть за призовые места. При этом за команду никоим образом не было стыдно, и ей было по силам бороться за место в финале. Но из-за поражения на старте мы уже в четвертьфинале попали на сборную США. Приятно было видеть, что сборная России играла в хороший баскетбол до конца. Обыграла чемпиона Европы - команду Сербии. В коем-то веке - наверное, со времен поколения Сергея Карасева и Дмитрия Кулагина - мы показали, что у нас есть команда с хорошими игроками на каждой позиции", - заявил он.

Весьма интересен и комментарий президента краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Андрея Ведищева, чей клуб делегировал в сборную трех игроков, в том числе и сына руководителя Захара Ведищева.

"Команда провела очень качественный турнир. Впервые за долгое время мы пробились в число участников чемпионата мира и реально претендовали на призовые места. Отличная работа Евгения Пашутина и его тренерского штаба. Это назначение стало очень своевременным: опыт и мастерство, а также мужской характер специалиста передались ребятам, которые вытянули многие матчи за счет самоотдачи и желания", - сказал Андрей Ведищев, чьи слова приводит официальный сайт "Локомотива-Кубани".

"Три игрока "Локо" проводили много времени на паркете и играли важную роль в сборной. Не у каждого все получилось, но в целом я доволен каждым из них. Думаю, у юниорской сборной большой потенциал, и на чемпионате Европы (для игроков не старше 20 лет) она будет способна на многое. По своему таланту костяк этой команды через несколько лет будет претендовать на место в основной сборной страны", - уверен он.

Сборная России выступала на прошедшем чемпионате мира в следующем составе:

защитники - Захар Ведищев, Александр Щербенев (оба - молодежная команда "Локомотив-Кубань", Краснодар), Александр Ершов (ЦСКА-2, Москва), Макар Коновалов ("ЦСКА-Юниор", Москва);

форварды - Александр Барышев (молодежная команда "Автодора", Саратов), Сергей Долинин ("Локомотива-Кубани" - мол.), Дмитрий Кадошников (молодежная команда "Химок", Московская область), Антон Квитковских, Никита Михайловский, Александр Петенев (все - "Автодор", Саратов);

центровые - Владислав Голдин ("ЦСКА-Юниор"), Илья Сорокин ("Химки"-мол.).

Главный тренер - Евгений Пашутин, ассистенты - Олег Акципетров, Владислав Коновалов, Евгений Калинин, Роман Пашутин, Станислав Збарский.

Результаты решающих стадий:

Четвертьфинал. США - Россия - 95:80, Литва - Сербия - 92:85 (в овертайме), Мали - Пуэрто-Рико - 84:74, Франция - Канада - 85:80.

Полуфинал. Мали - Франция - 76:73, США - Литва - 102:67.

Матч за 3-е место. Франция - Литва - 73:68.

Финал. США - Мали - 93:79.

За 5-8-е места. Россия - Сербия - 83:79, Пуэрто-Рико - Канада - 98:81.

За 7-е место. Сербия - Канада - 110:92.

За 5-е место. Россия - Пуэрто-Рико - 77:74.

Итоговая классификация: 1. США. 2. Мали. 3. Франция. 4. Литва. 5. Россия. 6. Пуэрто-Рико. 7. Сербия. 8. Канада. 9. Австралия. 10. Греция. 11. Аргентина. 12. Латвия. 13. Новая Зеландия. 14. Филиппины. 15. Сенегал. 16. Китай.