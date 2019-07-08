Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны

После нового назначения у главы минобороны Сергея Шойгу стало 12 заместителей, из них два первых зама - начальник Генштаба Валерий Герасимов и Руслан Цаликов. Какие именно полномочия будут у нового заместителя, пока неясно. Информация о Евкурове пока не появилась в разделе "руководство" на сайте военного ведомства.

55-летний Юнус-Бек Евкуров - кадровый военный и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как "бросок на Приштину".