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Рубрика: Власть

Вернулся в армию

Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен на пост заместителя министра обороны. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тому же указу Евкурову присвоено звание генерал-лейтенанта (ранее был генерал-майором).
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Минобороны: В СМИ готовится кампания против военного руководства

После нового назначения у главы минобороны Сергея Шойгу стало 12 заместителей, из них два первых зама - начальник Генштаба Валерий Герасимов и Руслан Цаликов. Какие именно полномочия будут у нового заместителя, пока неясно. Информация о Евкурове пока не появилась в разделе "руководство" на сайте военного ведомства.

55-летний Юнус-Бек Евкуров - кадровый военный и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как "бросок на Приштину".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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