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Рубрика: Общество

Обманываться рады?

Как не дать себя загипнотизировать и ограбить
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Страна шокирована отравлениями "стаканом воды" 24 человек в арт-пространствах московских парков и кафе. В электричках Твери и Новосибирска людей поят клофелином. На вокзалах Анапы и Астрахани люди опять ... впадают в транс гипноза. Эксперты "РГ" считают, что летом многие превращаются в популяцию высоко внушаемых людей. Что делать?
Психологи и криминалисты советуют: не поддавайтесь на халяву, здоровее будете. Фото: iStock Психологи и криминалисты советуют: не поддавайтесь на халяву, здоровее будете. Фото: iStock
Психологи и криминалисты советуют: не поддавайтесь на халяву, здоровее будете. Фото: iStock

"Яму" - открытый амфитеатр Москвы, как Испанскую лестницу Рима, теперь знают все. Но кроме туристов и москвичей ее облюбовали и мошенники. Легкость знакомств с ними, которая обернулась отравлением коктейлями легковерных, перекочевала на Чистые пруды, в парки "Горка" и "Сокольники". В регионах жулики облюбовали транзитные автобусы из Краснодара, Анапы и Сочи в Крым. По данным УМВД Краснодарского края, около 50 человек (как правило, туристы) стали жертвами серии привычного контакта-обманки - "присмотрите за моими вещами", "разменяй тысячу" или "дай погадаю".

Фото: vesti.ru
Психолог: В эпоху фейков и хайпа люди перестают дорожить репутацией

- События показывают рост "парада внушаемости", - считает психофизиолог НИИ МВД России Алексей Скрыпников. - Заблуждение думать, будто шулеры просто ловкачи. Они психологи-практики. Но если раньше "цыганский кредит" или примитивный гипноз использовали "кандидаты" и "доктора" их "наук", то сегодня все чаще - любители. Они по лицам научились вычленять и "ловить" как негативные невротические состояния (тревогу или стресс), так и позитивные (эйфория отдыха или праздника).

Однако эксперты не снисходительны к жертвам. Да, жулики подмешивают снотворное в напитки. Но зачем же их пить?

- Это старый вид беспечности, - говорит профессор кафедры безопасности МПГУ Сергей Петров. - Раньше на уловки криминала покупались из-за наивности, мало ездили, сегодня - из-за самоуверенности и передоверия видеокамерам и гаджетам. А надо просто у чужих ничего не брать, особенно "бесплатно". И никуда с ними не идти.

Как установили следователи, жертвы московских отравлений и уединялись с незнакомцами, и видели, что с напитками "что-то не то": на коктейлях держались серая пена или хлопья. Мутная жидкость иногда пузырилась. Но - пили. "Сам не знаю почему", - признался один из отравленных. По данным НИИ МВД России, число легковнушаемых людей выросло с 12 процентов в 90-е годы до 19 в 2018-м. Петров соблазн "угощения с хлопьями" называет "синдромом отдыха", которому подвержены внушаемые . Кстати, на вокзалах Сочи, Анапы и Краснодара по-прежнему работает схема "Дай погадаю". Но чаще жулик изображает "туриста" и просит, например, присмотреть за его вещами, а вернувшись, предлагает "попутчику" еду. И достает бутылку с "приколом" - двойной пробкой. Себе наливает обычный напиток, жертве через другую часть пробки - с отравой. Ту же схему используют таксисты-клофилинщики.

Лето - "парад внушаемости". Число легковнушаемых людей выросло с 12 до 19 процентов

- Москва отказалась от услуг фирм, в которых "таксовали" мигранты или приезжие, - делится председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. - Они обслуживали богатых клиентов, как бонус предлагали кофе, воду или апельсины, накачанные транквилизаторами. Даже "запечатанная" бутылка не спасала.

Еще метод - угощение сигаретой с отравой. "Сигаретные такси" Анапа - Крым и Краснодар - Крым дали самое большое число происшествий. Там ловкачи из трех мест в машине "свободными" оставляют два. Одно заранее занимает девушка-сообщница как "турист". Два свободных - дешевле, чем у других, - предлагают одинокой даме или двум подругам.

Фото: Photoxpress
Уличные мошенники стали выдавать себя за юристов, врачей и кладоискателей

- Выпутаться из сетей мошенника может каждый, - уверен психофизиолог НИИ МВД России Алексей Скрыпников. - Первый навык - не отступать от намеченной цели. Отвлеклись - "благодетели" вываливают вместе с нужной информацией потоки ненужной. Это прием нейро-лингвистического программирования (NLP), когда суть подменяется формой подачи с такой скоростью, что ничего не запоминается, кроме "халява". Тот, кто повелся, должен понимать: в нем разбужен дух стяжательства. В этом случае держитесь второго правила: не смотрите незнакомцу в глаза - орудие гипноза. Глянули? Третье правило - не рассеивайте внимания и доверяйте интуиции. Если тревожно, вы еще в состоянии выбора - сделайте его. Расслабились и "поплыли"? Вот вам и "Яма" по колено.

Недавно через угрозыск МВД России к Скрыпникову обратились из прокуратур Ивановской, Владимирской и еще ряда областей с жалобами на то, что "специалисты" из пирамид впаривали людям ненужные товары и услуги или выманивали деньги. Когда эксперт исследовал записи скрытой камерой, расшифровки и записи-конспекты занятий менеджеров и сетевых маркетологов, он заметил: лекции и инструкции написаны как под копирку. Позже он доказал, что ремеслу манипулирования, в том числе через NLP-технологии, учат обрывками и уже массово. А на лето недоучки отправляются на гастроли по городам и весям. Однако Скрыпников и Петров подчеркивают, что чудящийся многим гипноз - это не столько воздействие извне, сколько действие, идущее изнутри: человек в гипнотическое состояние входит тогда, когда хочет. "Чтобы не возникло желания, повышающего внушаемость, - не заглядываете в глаза халяве", - просит Петров.

Общество Соцсфера Социология Правительство МВД
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