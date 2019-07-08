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08.07.2019 18:38
Рубрика: Происшествия

Адвокат обязателен

Каких подростков отправят в спецшколы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Федеральная палата адвокатов направила в Госдуму отзыв на законопроект, призванный защитить права трудных подростков.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, в частности, защищает право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании по делам, связанным с направлением подростка в специальные школы закрытого типа или центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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Подобные дела будут рассматриваться по процедуре, предусмотренной Кодексом административного судопроизводства.

Федеральная палата адвокатов РФ в своей правовой позиции заявила о поддержке законопроекта в целом, поскольку он призван повысить уровень защиты прав несовершеннолетних граждан.

В то же время адвокатское сообщество считает принципиально важным оценивать проект с учетом того, что содержание несовершеннолетнего лица - как в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, так и в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей - в конституционно-правовом смысле является "лишением свободы".

Поэтому при решении указанных вопросов, по мнению адвокатского сообщества, несовершеннолетним должны быть предоставлены все необходимые конституционные гарантии защиты от незаконного ограничения свободы, включая обязательное участие адвоката.

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