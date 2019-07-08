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Рубрика: Общество

Когда уйдет затяжной циклон и вернет в Россию лето

Текст: Ольга Игнатова
Новая неделя в центральных регионах европейской части России ожидается такой же прохладной, как и предыдущая, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Температура будет отставать от нормы на 3-4 градуса. При этом в центре окажется даже холоднее, чем в традиционно холодных регионах, например, на Чукотке.

Виной такой нетрадиционной для середины лета погоды является малоподвижный большой циклон с холодными северо-западными и западными потоками воздуха с Атлантики.

Фото: iStock
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"Там поверхность воды еще не совсем прогрета, поэтому воздух в циклоне холодный и влажный, - поясняет Голубев. - Блокирующими бывают антициклоны, а циклон просто устанавливается на какое-то время, может до двух недель. При прояснениях воздух в нем прогревается, но ненамного. Поэтому жары пока не ожидаем, температуры скорее майские". Радует одно: одна неделя зависания циклона уже прошла. И появилась надежда на возвращение лета.

В начале недели в Москве и области днем будет 22-23 градуса тепла. К средне недели похолодает до 18-20 градусов. 11 и 12 июля днем плюс 15-20 градусов.

А в следующие выходные, по предварительному прогнозу, плюс 17-22 градуса. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада. Ночи совсем прохладные- от 9 до 14 тепла. И каждый день в течение недели ожидаются кратковременные дожди. Перемены в погоде в лучшую сторону могут начаться только со второй половины июля.

Примерно такая же картина по всему центру. Ночные температуры преимущественно 7-13 градусов, днем 17-22 выше нуля.

Ливни с грозами ожидаются в начале недели в Архангельской области. На северо-западе дождливо, ночью 7-12, днем 15-20 градусов.

Фото: РИА Новости
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В Приволжском округе тоже дождливо, ночью в основном 9-14 градусов, днем 18-23 градуса. В Саратовской, Самарской и Оренбургской областях 22-27 градусов ожидается к выходным, но тоже без дождей не обойдется.

Кому повезло погреться, так это отдыхающим сейчас на нашем Черноморском побережье. Там днем 27-32 градуса, а в начале недели даже до 35 градусов.

На Урале дождливо, ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса. В конце недели прогнозируется повышение температуры на 2-3 градуса. На севере Сибири - севере Красноярского края, Таймыре - ночью 6-11 тепла, днем 16-21 градус. На юго-западе Сибири - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях - тепло: ночью 11-16, днем до 28 градусов. Кратковременные дожди. В Забайкалье ночью 9-14 градусов, днем 26-31 градус.

На Чукотке ночью 7-12 градусов, днем 19-24 градуса. Это значительно выше нормы. На юге Дальнего Востока - в Приморском крае - ночью 12-17 градусов, днем до 32 градусов.

Высокая пожароопасная обстановка сохранится на юге России, севере Ставропольского края, в Саратовской области, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, на западе Якутии и на Чукотке.

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