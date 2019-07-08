Кому сегодня проще и труднее всего найти работу

В июле средний уровень конкуренции среди соискателей снизился с 6 до 5 резюме на одну вакансию.

Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter. Традиционно самые большие трудности в трудоустройстве испытывают начинающие специалисты без опыта работы. Новички отправляют по 9 резюме на одну вакансию. Сложно искать работу юристам, журналистам и топ-менеджерам: от них приходит по 7-10 резюме на одну вакансию.

А вот представители рабочих специальностей и ИТ-специалисты, по данным HeadHunter, востребованы: на одну вакансию претендуют 1,5 и 2,5 резюме соответственно. Поэтому водителю самосвала, например, в Санкт-Петербурге готовы предложить зарплату от 110 до 140 тысяч рублей в месяц (это до вычета налога). Примерно такую же зарплату предлагают в Екатеринбурге программисту. А столяр-краснодеревщик, похоже, сегодня вообще штучный экземпляр. В Рязанской области мебельное производство ждет на условиях вахтового метода таких мастеров своего дела. Зарплату предлагают от 100 до 200 тысяч в месяц.

Директор Института занятости и профессий НИУ "Высшая школа экономики" Федор Прокопов напоминает про сезонный фактор на рынке труда: "Летом всегда меньше востребованность в специалистах". При этом он считает, что хорошим юристам, как и журналистам, не нужно рассылать направо и налево свои резюме. За ними в очередь стоят сами работодатели. Ну а дефицит рабочих рук появился не сегодня. "Я бы назвал эту проблему демографией профессий. Только в последние четыре года стал больше набор ребят в средние учебные заведения. Но пока их выучат и они наберутся опыта, пройдет немало времени. Поэтому тем, кому нужны высококвалифицированные рабочие кадры, приходится искать их по всей стране и привлекать высокими зарплатами", - добавляет Прокопов.