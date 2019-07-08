Кому сегодня проще и труднее всего найти работу

Новости

Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 18:22
МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность 18:10
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 17:59
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде 17:58
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог 17:45
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray 17:40
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 17:30
ВГТРК пригласила к себе участников запрещенного на Украине телемоста 17:25
На Урале арестовали водителя взорвавшегося бензовоза 17:24
Выступления атлетов Беларуси на Евроиграх превзошли ожидания зрителей 17:20
В Петербурге жильцам вернули 675 чердаков и подвалов 17:15
Названа смертельно опасная для здоровья "курортная" еда 17:15
В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей 17:00
Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве 17:00
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 16:59
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов 16:55
Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве 16:54
ООН: 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия 16:52
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад 16:44
Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию 16:37
ЦБ не увидел повода в расследовании по поводу данных по инфляции 16:35
В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды" 16:33
В Москве построят 47 станций метро до 2023 года 16:29
Торжество момента: свадебные и вечерние наряды в Bosco Ceremony 16:28
В Геленджике турист упал с 40-метрового обрыва при спуске к сухогрузу Rio 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 17:49
Рубрика: Экономика

Вне конкурса

Кому сегодня проще и труднее всего найти работу
В июле средний уровень конкуренции среди соискателей снизился с 6 до 5 резюме на одну вакансию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter. Традиционно самые большие трудности в трудоустройстве испытывают начинающие специалисты без опыта работы. Новички отправляют по 9 резюме на одну вакансию. Сложно искать работу юристам, журналистам и топ-менеджерам: от них приходит по 7-10 резюме на одну вакансию.

Фото: Industryview/iStock
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

А вот представители рабочих специальностей и ИТ-специалисты, по данным HeadHunter, востребованы: на одну вакансию претендуют 1,5 и 2,5 резюме соответственно. Поэтому водителю самосвала, например, в Санкт-Петербурге готовы предложить зарплату от 110 до 140 тысяч рублей в месяц (это до вычета налога). Примерно такую же зарплату предлагают в Екатеринбурге программисту. А столяр-краснодеревщик, похоже, сегодня вообще штучный экземпляр. В Рязанской области мебельное производство ждет на условиях вахтового метода таких мастеров своего дела. Зарплату предлагают от 100 до 200 тысяч в месяц.

Директор Института занятости и профессий НИУ "Высшая школа экономики" Федор Прокопов напоминает про сезонный фактор на рынке труда: "Летом всегда меньше востребованность в специалистах". При этом он считает, что хорошим юристам, как и журналистам, не нужно рассылать направо и налево свои резюме. За ними в очередь стоят сами работодатели. Ну а дефицит рабочих рук появился не сегодня. "Я бы назвал эту проблему демографией профессий. Только в последние четыре года стал больше набор ребят в средние учебные заведения. Но пока их выучат и они наберутся опыта, пройдет немало времени. Поэтому тем, кому нужны высококвалифицированные рабочие кадры, приходится искать их по всей стране и привлекать высокими зарплатами", - добавляет Прокопов.

Экономика Работа Общество Соцсфера Социология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии