Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" в будущем получат главные двигатели отечественного производства.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Карпов. Он добавил, что сначала на корабли должны были ставить немецкие двиатели. Но после введения антироссийских санкций их заменили на китайские - компании HND. Теперь же, по словам гендиректора, речь идет о российских двигателях.

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" - многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Водоизмещение - 949 тонн. Оборудованы установкой вертикального пуска 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр". Противокорабельные ракеты из состава "Калибра" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 километров. Всего должны выпустить 12 кораблей. Все они будут носить имена малых городов России.