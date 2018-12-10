Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей

По программе перевооружения на Черноморский флот в 2019 году поступят 12 новых кораблей и судов. Об этом сегодня сообщил журналистам командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

- В 2019 году запланирована поставка шести боевых кораблей и шести вспомогательных судов, - рассказа Моисеев. - Это малые ракетные корабли и патрульные корабли серийных проектов, гидрографические суда.

Сегодня в состав ЧФ был включен МРК "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" - второй корабль модернизированного проекта "Буян-М", построенный специально для Черноморского флота.

Командующий напомнил, что до конца текущего года в состав флота будут приняты два патрульных корабля - "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", которые войдут в состав Новороссийской военно-морской базы, морской тральщик "Иван Антонов" и быстроходные десантные катера.