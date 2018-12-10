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10.12.2018 12:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МРК "Орехово-Зуево" приняли в состав Черноморского флота

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" вошел в состав Военно-морского флота. Сегодня в Севастополе на нем впервые был поднят Андреевский флаг.

По традиции знамя корабля было освящено во флотском храме Архистратига Михаила. После чего командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев передал его командиру МРК "Орехово-Зуево", капитану второго ранга Алексею Орлябову.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Первый "Каракурт" с "Калибрами" передадут флоту

Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева МРК "Орехово-Зуево" зачислен в состав ВМФ и включен в состав 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

"Орехово-Зуево" - второй малый ракетный корабль серийного проекта 21631, поступивший на ЧФ в 2018 году.

- Первый МРК "Вышний Волочек" успешно выполняет задачи не только в Черном, но и в Средиземном море, - сообщил Александр Моисеев. - Основное предназначение этих кораблей связано с применением основного оружия - крылатых ракет "Калибр". Они способны поражать объекты на берегу и на море с высокой точностью, что подтвердили практические испытания. Новые МРК также имеют артиллерийское и серьезное радиотехническое вооружение, которое позволяет действовать в составе тактических группировок под единым управлением, что очень важно для кораблей этого класса.

МРК спроектирован и построен в Республике Татарстан, на Зеленодольском заводе имени Горького. Всего предприятие выпустит для ВМФ 12 МРК этого проекта.

- Корабль был заложен три года назад, спущен на воду в июле этого года, прошел испытания в Черном море, - рассказал гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. - Проект ориентирован также не экспорт. Завод в Зеленодольске продолжит ежегодно выпускать один-два таких корабля.

Справка "РГ"

МРК " Орехово-Зуево " - седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М" и второй построенный для Черноморского флота. Предназначен для охраны и защиты морской экономической зоны России. Оснащен ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК", способным поражать морские и береговые цели с большого расстояния. Кроме этого, имеет современное артиллерийское, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Водоизмещение корабля составляет 949 тонн, скорость - 23 узла, экипаж - 50 человек, автономность плавания - 10 суток.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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