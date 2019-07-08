Куда устремится рубль к середине июля

В конце прошлой недели курс рубля показывал преимущественно нейтральную динамику, курсируя около отметки 63,5 за доллар. Но ближе к вечеру пятницы, после выхода неожиданно сильных данных по рынку труда США, российская валюта начала ослабевать.

В итоге торги завершились на отметке 63,8 рубля за доллар. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, далее риск-аппетиты охладятся, давление на валюты развивающихся стран и рисковые активы краткосрочно может возрасти. Данные по американскому рынку труда не случайно оказались в центре внимания инвесторов, говорит он.

Выход слабых данных подпитал бы уверенность рынков в снижении ставки ФРС США на июльском заседании, указывает аналитик. Теперь же, по мнению Покатовича, рынки могут несколько усилить сомнения в готовности Федрезерва понижать ставки.

Еще одним поводом для усиления рыночных сомнений может стать торговое перемирие США и Китая, полагает аналитик. По его мнению, некоторая стабилизация внешнеторговых рисков может дать американскому регулятору больше времени на раздумья.

Из значимых факторов поддержки рубля актуальными остаются восстановление нефтяных котировок и высокий спрос на российские ОФЗ, говорит Покатович. На этой неделе интерес к рублевому долгу не испытает существенного снижения, рассчитывает он. Поэтому на ней можно ожидать движения курса в диапазоне 63,5-65,3 рубля за доллар, прогнозирует аналитик.

Несмотря на сокращение объема покупок валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила в июле на треть, можно ожидать ослабления рубля в среднесрочной перспективе в условиях влияния фактора сезонности на платежный баланс и коррекции нефтяных котировок, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург".