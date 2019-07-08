Курилки собираются вернуть в аэропорты

На пленарном заседании 11 июля депутаты обсудят законопроект о возвращении "курилок" в аэропорты. Фракция "Единая Россия" его поддержит.

Об этом журналистам сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

Законопроект дает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Исаев подчеркнул, что документ не устанавливает обязанность для аэропортов - речь именно о разрешении открыть комнаты для курения. Причем именно в местах, где находятся транзитные авиапассажиры.

На тему этой инициативы, как рассказал Исаев, депутаты долго спорили с правительством.

- Ломались копья, оппоненты обвиняли нас в том, что мы отъезжаем назад в антитабачных законах, - напомнил он. - Но на самом деле мы считаем, что это абсолютно разумное решение.

Если курильщик находится в транзитной зоне, то ему предстоит провести без курения огромное количество времени.

- Мы прекрасно знаем, что этот запрет сплошь и рядом нарушается, и люди курят в комнате матери и ребенка, в туалетах, нанося вред не только себе, но и окружающим, - констатировал Исаев. - Поэтому в этом случае, с нашей точки зрения, целесообразно поставить специально оборудованные комнаты в аэропортах, которыми эти люди смогут воспользоваться, не нанося вреда другим гражданам.

Законопроект, о котором идет речь, в ноябре 2017 года внес депутат Сергей Боярский ("Единая Россия").