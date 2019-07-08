Хотя Путин "вложил персты в раны" современного евролиберализма, но, в сущности, ничего необычного он не сказал. В том и опасность его критики, что она - крайне распространена, просто на высоком политическом уровне выразила взгляды, популярные в ЕС, США. Об этом говорят и результаты всех выборов последних лет - от избрания Трампа до успехов "новых правых" в ряде европейских стран.

На поверхности те же самые темы, упомянутые Путиным, - мигранты, "гомофилия", упадок религии, шире - отрыв элит от "народных масс", неравенство результатов глобализации для разных стран и разных групп общества в любой стране.

Кстати, не следует думать, что Россия - "особая". Нет, конечно, на то и глобализация, что проблемы общие. Путин этого, кстати, и не скрывал.

И в России примерно те же проблемы с мигрантами. В России их в процентом отношении, наверное, не меньше, чем в основных странах ЕС. И дальше все банально: высокий криминал, скажем. Имеет место и размывание "титульной нации".

У нас очень глубок разрыв элит с широкими массами и результаты глобализации распределены совершенно неравномерно. Кто ближе к экспортно-импортным "краям" (ТЭК, металлургия, финансы, информационный бизнес) - тот в выигрыше, кто привык работать "в середке" только на внутренний рынок (машиностроение) - в трудном положении. В США "ржавый пояс", у нас масса депрессивных регионов, городов... И как радикально изменить эту ситуацию, никто толком ни в одной стране не знает.

Кризис сейчас - есть. И он именно в том, что нет роста либерализма

Есть у нас и общие с Западом "социальные скрепы". Например, при всем разрыве элит и масс нет сословного общества, дворян и "простолюдинов". Прямо наоборот: любые попытки создания де-факто сословных перегородок категорически ОТТОРГАЮТСЯ обществом, все разговоры о "дворянах и простолюдинах" - гиперболы, саркастические метафоры с целью выявить-разоблачить элементы псевдосословного общества как нечто "постыдное", несправедливое, оскорбительное, абсолютно нелегитимное - морально и юридически. В этом и проявляется глубина и органичность "ЛИБЕРАЛЬНЫХ СКРЕП".

Так в чем же тогда КРИЗИС современного либерализма - или "кризиса" нет, просто распиарены неизбежные "болезни роста"?

Вопрос не для газетной статьи. Попытаюсь конспективно выразить свое мнение.

Кризис сейчас - ЕСТЬ. И он именно в том, что НЕТ РОСТА либерализма, либеральной идеологии, по сути дела, НЕПОНЯТНО, КУДА ДАЛЬШЕ РАСТИ.

Либерализм начался как революционное течение в идеологии, направленное против феодализма. Его рождение стало одной из трех граней Нового Времени в Европе. Две другие: начало современного экономического роста и научно-технологической революции, переход от аграрного к индустриальному обществу. Социально-политическая цель этого движения "третьего сословия", "среднего класса" была в том, чтобы "расшить" узкое для Нового времени Сословное общество - расшить в СВОИХ ИНТЕРЕСАХ. Но это исходно классовое течение стало "общечеловеческим" - сословная система была сломана не только "для буржуазии", но и для ВСЕХ классов. Больше 100 лет (весь XIX век - начало ХХ века) ушло на то, чтобы в борьбе уже не только с аристократией, но и с победоносной буржуазией были уничтожены ВСЕ сословные привилегии, наступила Свобода и Равенство прав перед законом для ВСЕХ граждан. Условно рамками тут можно считать 1789 - 1968 гг., две совершенно разные социально-психологические революции во Франции.

В течение всего этого времени у либерализма как Идеологии Модернизации был и огромный запас нерешенных задач, и мощнейшие ПРОТИВНИКИ - от традиционалистов до коммунистов, от фашистов до анархистов. В борьбе с ними либерализм заряжался ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ВОЛЕЙ.

Но в 1990-е борьба завершена, наступил, по словам Фукуямы, "конец Истории". Пиррова победа либерализма. Ведь когда нет принципиально НОВЫХ Проектов, а конкуренты разбиты, начинается ЗАГНИВАНИЕ МОНОПОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "развитого либерализма".

Интеллектуальный и волевой нерв либерализма в значительной мере ослабевает, зато расцветает либеральное ханжество

Либерализм в постиндустриальном обществе конца ХХ - начале XXI веков еще решает ряд "частных задач" - полное уравнение в правах женщин, борьба с национальной и сексуальной (геи) дискриминацией... Но дальше виден логический конец "дорога равенства".

При этом интеллектуальный и волевой нерв либерализма в значительной мере ослабевает, зато расцветает либеральное ХАНЖЕСТВО, тотальное "политкорректное лицемерие", "либеральная языковая цензура", что особенно злит людей в Европе и США.

На роль "диссидентов либерализма", естественно, претендуют ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ. Но они сильны только КРИТИКОЙ либерализма. Своего НОВОГО проекта у них просто НЕТ.

Кстати, на Базовые Аксиомы Либерализма традиционалисты и не покушаются. Ну, про маргинальных критиков (эпигонов фашизма или коммунизма ХХ века) - говорить нечего...

Главное же в том, что традиционалистская критика при всех своих "разумных частностях" слаба ПРИНЦИПИАЛЬНО. Тормоз необходим машине, но направлять ее движение он не может. История Человечества, как и Время, не умеет "течь НАЗАД". Прогресс не отступает, он борется и таким образом НАСТУПАЕТ, хотя никогда не "линейно".

Но сейчас Нового Проекта у Человечества не просматривается. Что, впрочем, довольно естественно в период перехода к новым, еще не осмысленным технологическим укладам. Возможно, вместе с ними появятся и СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ будущего.