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Рубрика: Культура

Пособие для желающих влюбиться

В России появится первый мюзикл по повести Ивана Тургенева
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Хорошо, что пора увлечения традиционными американскими мюзиклами постепенно идет на спад. В России поставили "Анну Каренину", "Преступление и наказание" (на музыку Эдуарда Артемьева), "Братьев Карамазовых". А классные руководители в рамках дополнительной программы, уже начали водить школьников на эти музыкальные спектакли - не важно, как бы их называли: мюзиклами или рок-операми.
Лев Лещенко: "Первая любовь" будет понятна современной молодежи и вызовет у нее сопереживания. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Лев Лещенко: "Первая любовь" будет понятна современной молодежи и вызовет у нее сопереживания. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Лев Лещенко: "Первая любовь" будет понятна современной молодежи и вызовет у нее сопереживания. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Да, бродвейские "Метро" или "Чикаго" в свое время были хороши, "делали кассу", но все их пышные наряды, бравурные мелодии, придуманные глянцевые чувства и непонятно отчего столь многочисленная, гарцующая в очередном довольно бессмысленном для сюжета танце, разряженная массовка были скорее развлекательными варьете. А в России всегда больше любили театр. Глубокий по замыслам, самобытный по режиссуре и основанный на сильной литературе. Поэтому и идут "Преступление и наказание" и "Анна Каренина" на российских сценах уже четвертый сезон. А про "Чикаго" и "Метро" все, кажется, давно уже забыли. Зато готовится еще одна премьера по классике - повести Ивана Сергеевича Тургенева "Первая любовь".

Фото: Московский театр мюзикла
В Театр мюзикла привезли знаменитое канадское шоу "Сны Босха"

Уже написаны музыка и либретто. Записана ее аудиоверсия, уже звучащая в эфире "Авторадио". А неожиданно для многих меломанов и театралов, продюсером нового мюзикла стал известный певец Лев Лещенко. Прежде он продюсировал оперу Давида Тухманова "Царица". Год назад стал наставником шоу "Голос. 60+". А "Первая любовь" - дебют Льва Валерьяновича уже в качестве продюсера мюзикла. Что ж, 77 лет - самое время для того, чтобы рисковать и пробовать себя в новых проектах. И снова быть деятельным, энергичным и неугомонным... Кстати, обозреватель "РГ" и разыскал Льва Лещенко в воскресенье не дома, а на очередных гастролях - в белорусском городе Могилеве...

Вы удивлены, что к мюзиклу "Первая любовь" такой интерес зрителей и СМИ? Или дело в том, что прозу Тургенева еще никогда не представляли в таком музыкально-драматическом формате?

Лев Лещенко: Да, конечно. Недавно мы были у министра культуры Владимира Мединского и оставили ему кассету. Просим его посодействовать, потому что сегодня молодые люди мало общаются, редко куда-то ходят и вместо этого сидят в основном в интернете. И надо их привлекать к искусству! В том числе таким эмоциональными и глубокими явлениями, как проза Тургенева, положенная на хорошую музыку.

Я мыслю наш мюзикл очень технологичным, в формате 3D: 17 номеров, минимум 12-14 картин и масса компьютерной графики

Нужно приучать их к этому, как и нас в свое время приучали. Ко мне в школу, например, приезжали профессора, играли концерты, да и учителя часто водили нас в театры... Поэтому мы и выросли поколением знающих, интеллигентных людей. А нынешние пацаны, не все, конечно, как-то отключены от такой полновесной жизни. Музыка у нас потрясающая, как и либретто, которое написал Юрий Костин. Да и повесть Тургенева "Первая любовь" - отношения мальчика и девочки - будет им понятна, вызовет сопереживания. Сейчас ведь как часто бывает: юные девушки выходят замуж за взрослых, но состоятельных мужчин, а настоящие чувства теряются, к сожалению. Может, дело и в том, что сверстники девчонок еще не адаптированы к взрослой жизни и не развиваются в душевном плане, да с ними неинтересно и в чувственном плане?!

Фото: istockphoto.com
Названа дата премьеры нового мюзикла "Комедия о том, как банк грабили"

Вот мы и хотели, чтобы они задумались. А события повести адаптировали, перенесли в сегодняшние дни. И музыку для нас, кстати, написала молодой композитор - Мария, дочь Владимира Бородина (автора хитов для самого Льва Лещенко, а еще Кристины Орбакайте, Алексея Глызина и других. - Прим. ред.). Отец, впрочем, помогал ей с аранжировкой, да и поправил что-то в мелодике...

Вы обратились за помощью к министру культуры, опасаясь, что мюзикл по мудрой классической прозе не окупится при постановке?

Лев Лещенко: Не в этом дело! Может, и окупится. Но я мыслю наш мюзикл очень технологичным, в формате 3D. В нем огромное количество переходов, сцены меняются, у нас 17 номеров и минимум 12-14 картин, да и планируется масса компьютерной графики. По моим ощущениям это будет бомба. Да у нас и не было ни одного мюзикла с такой драматургией. Нельзя же сравнивать Тургенева с современной литературой? Уровень, думаю, совершенно другой! А еще у нашей "Первой любви" - потому я и выбрал именно это произведение - есть моральная и социальная задача. Ведь всегда настоящая чистая любовь - это здорово. Она - пример для всех нас, стремящихся оставаться настоящими, искренними и честными людьми. У меня, кстати, задуман еще один мюзикл, я уже написал его синопсис и хочу привлечь к работе Юрия Антонова, но он пока все время занят...

Культура Театр Музыкальный театр Музыка с Александром Алексеевым
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