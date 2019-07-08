Прошедший в Нигере внеочередной саммит Африканского союза принес действительно исторические новости для жителей второго по площади материка планеты. Лидеры стран Африки наконец-то договорились о запуске Африканской континентальной зоны свободной торговли, AfCFTA, для чего потребовалось более 17 лет непростых переговоров. "Старая мечта сбылась, отцы-основатели гордились бы нами.

Это будет самая великая торговая зона в мире", - заявил председатель комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат. Соглашение стало возможным благодаря тому, что власти Нигерии, самой густонаселенной и экономически развитой страны континента, фактически в последний момент сообщили о готовности подписать документ. Одновременно с Нигерией согласился участвовать и Бенин, и теперь 54 из 55 стран Афросоюза, за исключением Эфиопии, официально вступили на путь торгово-экономической интеграции.

54 из 55 стран Афросоюза вступили на путь интеграции

Потенциал торговой зоны действительно сложно переоценить, ведь созданный экономический блок уже сейчас вмещает 3,4 триллиона долларов, а его конечными бенефициарами могут стать более 1,3 миллиарда человек. О перспективах AfCFTA в беседе с корреспондентом "РГ" рассказал заместитель директора Института Африки РАН Леонид Леонидович Фитуни.

- Сама идея создания общего рынка в Африке не нова и берет начало еще с начала 60-х годов, в период получения независимости первыми странами континента. Качественный прорыв заключается в том, что действительно впервые достигнуты соглашения на межгосударственном уровне. Влияние этого в первую очередь будет прочувствовано на африканском уровне, и показатели взаимной торговли между странами продолжат расти. Здесь необходимо понимать, что в каждой отдельно взятой африканской стране внутренний рынок очень маленький, а снятие торговых барьеров позволит промышленности и сельскохозяйственному сектору этих государств продавать товары без дополнительных ограничений в соседних странах. И это станет колоссальным толчком для местных экономик. Если все пойдет хорошо, то африканцы в ближайшие годы, в течение десятилетия, существенно увеличат свой экономический потенциал.

Что касается влияния этих процессов на мировую экономику, здесь необходимо иметь в виду, что Африка превратилась в приоритетную территорию геостратегического соперничества Китая и США. В этом смысле свободная экономическая зона раскрывает для каждого из игроков новые большие возможности. Сюда попытаются вернуться, отвоевать несколько утерянные позиции бывшие колониальные страны и метрополии, прежде всего Франция, ЕС в целом и Великобритания. Последняя сейчас вообще делает огромную ставку на Африку в связи с "брекзитом", поскольку неизвестно, как будут в перспективе складываться у них отношения с Евросоюзом.

При любом развитии ситуации создание AfCFTA будет являться большим плюсом. Может быть, все цели, заявленные Афросоюзом, и не будут в итоге достигнуты, но заданный импульс будет очень большой.