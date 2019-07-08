Золотой Кубок КОНКАКАФ, разыгрываемый между футбольными сборными Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна, достался команде Мексики. "Ацтеки" выиграли этот трофей уже в 11-й раз.

Это был 25-й розыгрыш и впервые - в формате 16 участников. Кроме того, опять-таки впервые матчи состоялись за пределами США, Канады и Мексики. На групповом этапе команды также играли в Коста-Рике и на Ямайке. Впрочем, на состав финалистов изменения формата и географии не повлияли никак - в главном матче встретились сборные Мексики и США, доминирующие на своем континенте.

Финал прошел в Чикаго и собрал на трибунах почти 62,5 тысячи болельщиков. Мексиканцы были гостями только формально - огромная диаспора обеспечила футболистам мощнейшую поддержку. Победу "ацтекам" принес гол Дос Сантоса на 73-й минуте - 1:0.