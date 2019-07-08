У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11. Ее можно скачать бесплатно

08.07.2019,  
17:19
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Microsoft Store Фото: Microsoft Store
Фото: Microsoft Store

Компания Microsoft неожиданно для многих выпустила специальную редакцию своей первой операционной системы - Windows 1.11.

Она создана совместно с Netflix и приурочена к выходу третьего сезона научно-фантастического сериала "Очень странные дела", действие которого происходит в восьмидесятых годах XX века.

Windows 1.11. Фото: Microsoft

В новой Windows 1.11 спрятаны различные игры и "пасхалки", а также графический редактор Paint. Пользователям же предлагается "испытать ностальгию" во время использования необычной версии операционки.

Одно приложение для Windows заменит вам Android-смартфон

Скачать ее можно из официального каталога Microsoft Store.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Microsoft
Фото: Steam
Гордон Фримен возвращается - названа дата релиза ремейка Half-Life 16:45
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft 24.06.2019
Microsoft впервые с 1994 года добавит на клавиатуру новую кнопку 19.06.2019
софт
Дешевый Redmi 7A от Xiaomi пришел в Россию, названа цена 16:43
Обновления Windows 10 ломают компьютеры 21.05.2019
Стало известно, что Windows 7 и XP уязвимы для серьезного взлома 15.05.2019
кино
Фото: iStock
Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от использования паролей 07.07.2019
"Детектив Пикачу" установил новый рекорд среди фильмов по играм 13.05.2019
Google удалил половину сайтов в интернете. Как это выглядело 26.04.2019