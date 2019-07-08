Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11. Ее можно скачать бесплатно

Компания Microsoft неожиданно для многих выпустила специальную редакцию своей первой операционной системы - Windows 1.11.

Она создана совместно с Netflix и приурочена к выходу третьего сезона научно-фантастического сериала "Очень странные дела", действие которого происходит в восьмидесятых годах XX века.

Windows 1.11. Фото: Microsoft

В новой Windows 1.11 спрятаны различные игры и "пасхалки", а также графический редактор Paint. Пользователям же предлагается "испытать ностальгию" во время использования необычной версии операционки.

Скачать ее можно из официального каталога Microsoft Store.