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08.07.2019 18:10
Рубрика: В мире

МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность

Текст: Константин Волков

Подписанное в начале месяца соглашение между Албанией и Косово об объединении представительств в третьих странах "вызывает серьезную озабоченность", отметили 8 июля в МИД РФ. Текст заявления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вызывают серьезную озабоченность провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции "Великой Албании", говорится, в частности, в заявлении.

Фото: REUTERS/Marko Djurica
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МИД РФ отмечает, что "вызывающие действия Тираны и Приштины были спланированы.

"Оттуда уже несколько лет раздаются заявления о де-факто объединении. Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах", - считает МИД.

При этом США и Евросоюз оставляют подобные шаги без внимания, "фактически покрывая разрушительные для региона великоалбанскне проявления".

В мире Европа Албания В мире Европа Сербия Косово Правительство МИД
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