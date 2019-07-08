Министр экономики ФРГ: Германии необходим "Северный поток-2"

В недалеком будущем Германия откажется от АЭС и угольных электростанций, чтобы перейти на альтернативную энергетику, но во время переходного периода она будет использовать газотурбинные электростанции, а это означает увеличение потребностей в газе, рассказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью немецкому изданию Bild.

Поэтому, подчеркнул он, Германия нуждается в российском газе, который будет поступать через трубопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Как отметил Альтмайер, газопровод не сделает Германию зависимой от России, речь идет лишь об экономической выгоде.

По этой же причине ФРГ сейчас строит терминалы, чтобы принимать сланцевый газ из США, сказал Альтмайер.

"Северный поток-2" с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется достроить уже в этом году. Две нитки трубопровода пройдут по дну Балтики через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.