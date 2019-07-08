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08.07.2019 17:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Мировая экономика все больше зависит от экономики Китая

Уверенность международного сообщества в перспективах развития китайской экономики непрерывно растет, говорится в докладе Глобального института McKinsey (MGI). В нем отмечается, что с 2000 по 2017 год степень зависимости мировой экономики от экономики Китая увеличилась в разы, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это неизбежный результат глобализации экономического развития, полагают аналитики. По их мнению, в процессе своей интеграции в мировую экономику Китай вносит большой вклад в ее рост.

По данным Всемирного банка, с 2012 по 2016 год вклад Китая в рост глобальной экономики достиг 34 процентов, что превысило совокупный вклад США, Европейского союза и Японии. Именно в этом процессе постепенно повышается степень зависимости мира от китайской экономики.

В настоящее время протекционизм и унилатерализм бросают тень на глобальный рост, в частности, на промышленную структуру и финансовую стабильность, в результате чего неопределенность в мировой экономике значительно возросла. На этом фоне Китай предпринял ряд мер по дальнейшему углублению реформ и расширению открытости, продолжая играть роль стабилизатора мировой экономики.

В последние годы Китай несколько раз снижал пошлины на импортные товары, в результате общий таможенно-тарифный уровень страны снизился с 9,8 процента в 2017 году до 7,5 процента в 2018 году, что позволило странам мира совместно использовать экономические достижения Китая.

Помимо того, правительство Китая разработало новые инициативы по привлечению иностранных инвестиций, проявляя искренность и решимость на пути расширения открытости. Так, в стране был принят закон об иностранных инвестициях и обновлен "негативный список" - широко используемый международный режим управления доступом инвестиций. Также страна решила расширить список доступных для иностранных инвесторов отраслей.

Эти меры способствовали росту прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае. В 2018 году он увеличился на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. Этот рост был достигнут на фоне того, что мировой объем ПИИ снизился примерно на 13 процентов.

На днях многие всемирно известные компании выразили готовность расширять инвестиции в Китае. Так, американский розничный гигант Wal-Mart планирует инвестировать в Китай 8 миллиардов юаней в течение ближайших 10 лет для модернизации своей логистической системы. Немецкий софтверный гигант SAP также готовится к расширению китайского рынка. Научно-исследовательский центр американской корпорации Cummins Inc. в Восточной Азии, расположенный в китайском Ухане, увеличит инвестиции более чем на 130 миллионов долларов.

Практика 40-летних реформ и открытости доказала, что развитие Китая невозможно в отрыве от мира, в то же время для процветания миру также нужен Китай. Страна будет и впредь выполнять свои обязательства, внося вклад в рост мировой экономики путем дальнейшего углубления реформ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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