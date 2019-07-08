Москалькова выступит в Госдуме с отчетом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с депутатами фракции "Единая Россия" перед своим отчетом в Госдуме. Омбудсмен рассказала парламентариям, на что больше жалуются россияне в своих обращениях. В Госдуме по итогам общения сделали вывод, что "политика" в данной области отошла на второй план.

Уполномоченный выступит с отчетом в ГД 17 июля. В преддверии общения со всем депутатским корпусом Москалькова обсудили основные темы с парламентским большинством.

По ее словам, наибольшее количество обращений в адрес уполномоченного поступает от участников уголовных процессов. "Больше всего люди жалуются на необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - констатировала омбудсмен. Если выносятся такие постановления, то впоследствии нельзя, к примеру, получить возмещение вреда. Москалькова предложила создать депутатам рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства в этой сфере.

На втором месте по количеству обращений - жалобы на нарушения содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы. А именно, на жестокость, неподобающие условия.

И наконец, еще одна группа наиболее частых обращений - социальные вопросы. На первом месте здесь сфера ЖКХ. Также "популярны" тема получения социального жилья, пенсионные и трудовые вопросы.

Обращения к уполномоченному - своего рода индикатор, который показывает, какие проблемы волнуют граждан больше всего, отметил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Он сделал вывод, что традиционный вопрос о нарушениях политических прав и свобод отошел на второй план. Его доля в обращениях оказалась совсем незначительной. Депутат также согласился с Москальковой на тему необходимости изменения законодательства в пользу защиты прав участников уголовных процессов. Эту тему необходимо проработать с правоохранительными органами, отметил он.

